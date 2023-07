Karius, gravidanza Diletta Leotta: “Non facile, fatto il possibile”

Diletta Leotta ha avuto come ospite del suo podcast il compagno Loris Karius. Al centro la loro futura vita da genitori e non solo.

Nel noto podcast di Diletta Leotta, intitolato Mamma Dilettante, alla fine è arrivato il momento di Loris Karius, compagno della conduttrice nonché padre della loro bambina, prossima alla nascita. Dopo aver intervistato tante madri e tanti padri del mondo vip, per Diletta c’è stata l’occasione di un confronto tra futuri genitori. Ecco cosa si sono detti.

Loris Karius: la gravidanza di Diletta e futura esperienza da padre

Loris Karius, 30 anni, è pronto per diventare padre. Proprio sulla preparazione ad un simile momento, il portiere è voluto entrare nel dettaglio, raccontando come l’abbia vissuta: “È la prima volta per me, penso che puoi prepararti quanto vuoi ma alla fine non c’è modo di essere pronti a questo evento. Ci sarà molto caos, ma sono ottimista“. Loris ha spiegato come ancora non sia del tutto consapevole di ciò che sta accadendo intorno a lui, quindi è tornato a parlare della gravidanza della compagna: “A volte non è stato facile per te ma ho provato a supportarti al meglio delle mie possibilità“.

Il portiere del Newcastle si è immaginato come un padre “fico”, ma anche un buon amico per sua figlia, in grado di essere presente e permetterle di fare le sue scelte. La priorità è che sia in salute, non nascondendo la sua felicità nel sapere che avrà una bambina. Diletta, invece ha confessato di aver vissuto diversamente la scoperta del sesso del nascituro: “Possiamo dire la verità, io ero tipo ‘no, io voglio un maschio’“. Loris si è immaginato anche come un padre geloso, seppur scherzando, intenzionato a controllare il cellulare della figlia quando sarà il momento.

Diletta Leotta: le emozioni dopo la scoperta della gravidanza

In una precedente intervista, Diletta Leotta aveva parlato delle sensazioni provate alla scoperta di essere incinta, entrando nel dettaglio anche del rapporto con Karius. La conduttrice aveva saputo di essere incinta il giorno della Vigilia di Natale, in modo del tutto inaspettato. Gioia e spavento furono le emozioni provate da Diletta, che frequentava Loris solo da qualche mese. Da metà giugno il podcast Mamma Dilettante, dove ospiti vip hanno raccontato la loro vita da genitore e hanno offerto consigli su come affrontarla al meglio.

Per Loris, come detto, si tratterà della prima esperienza da padre. Il portiere tedesco è attualmente in forza al Newcastle, anche se in questi giorni si trova in vacanza con Diletta, in Sicilia. Manca sempre meno alla nascita della bambina, prevista ad agosto. La data per la fine della gravidanza è il 16 agosto che, ironia della sorte, è lo stesso giorno del compleanno della conduttrice.