Karius gelido: “Non mi sposto in Italia per Diletta Leotta e mia figlia”

Poco più di un mese fa, il 10 agosto scorso, è nata Aria, prima figlia di Diletta Leotta e Loris Karius. Il portiere tedesco, in forza al Newcastle, ha visto cambiare in meglio la sua vita, definendo la sua bambina un “dono“: “Con lei riesco a dare il giusto peso alle cose che prima mi sembravano importanti” ha raccontato in una recente intervista al Corriere. Tra i temi affrontati, anche il rapporto con Diletta e il futuro professionale come calciatore.

Loris Karius: la distanza dalla famiglia e il futuro professionale

Loris vive in Inghilterra, mentre Diletta ed Aria si trovano a Milano. Non è sempre facile, per il portiere, essere presente: “La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice“.

Chissà che nel futuro professionale di Loris non possa esserci un’esperienza in una squadra di calcio italiana, magari tornando ad avere un ruolo di primo piano, che potrebbe permettergli di stare più vicino alla sua famiglia. Il portiere non ha chiuso la porta ad una simile possibilità, non negando che in futuro potrebbe succedere, ma ha anche precisato: “Non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro“.

Il legame con Diletta Leotta

Loris ha pochi dubbi sul fatto che Diletta Leotta sia la donna della sua vita: “Con lei ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite“. Sebbene, infatti, tutte le attenzioni di Diletta e Loris siano concentrate su Aria e sul lavoro, al portiere tedesco non dispiacerebbe, un domani, allargare la famiglia con altri bambini: “Mi piacerebbe averne ancora uno o due, ma in futuro“.

Il primo incontro tra Karius e Diletta Leotta era avvenuto lo scorso ottobre. Il portiere ha rievocato quel momento, sottolineandone la naturalezza che lo ha caratterizzato: “Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo“. Il portiere tedesco ha poi commentato delle precedenti dichiarazioni di Diletta, che aveva spiegato di aver pensato a Loris come futuro padre dei suoi figli non appena lo vide. “Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare. È bello che abbia pensato subito ai bambini” ha detto il calciatore.

Loris ha speso solo belle parole per la sua compagna. La positività, il carattere solare e il fatto che si prenda cura di lui sono gli aspetti che più gli piacciono di Diletta Leotta. Loris, inoltre, non si è definito un partner geloso, altrimenti sarebbe impossibile vivere una relazione a distanza come quella tra il calciatore e la giornalista: “Bisogna avere fiducia l’uno nell’altro. La nostra è una storia sana, non c’è niente che mi preoccupa“.

Sulla clavicola, infine, Karius ha un tatuaggio con la scritta “Dream chaser” (cacciatore di sogni). Proprio parlando di sogni, il portiere ha spiegato di non avere rimpianti e di continuare a porsi degli obiettivi. Nella sua vita, infatti, non ha soltanto avuto modo di diventare calciatore e di giocare per squadre importanti, ma ora sta vivendo una relazione che lo rende felice e che, recentemente, gli ha dato una delle gioie più grandi.