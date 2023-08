Diletta Leotta è mamma: le foto e il nome particolare dato alla figlia

By

Diletta Leotta ha partorito! Insieme al suo compagno Loris Karius, la conduttrice di Dazn ha accolto la sua prima figlia. Precisamente la bambina è nata oggi, 16 agosto 2023, alle ore 8.47, lo stesso giorno della madre. Ebbene sì, oggi Diletta compie gli anni. Una bellissima coincidenza, che non passa inosservata. Ma come ha deciso la Leotta di chiamare la sua prima figlia? Il nome è Aria. Poche lettere, ma comunque un nome importante e anche particolare, non tra i più comuni, anche se negli ultimi anni si sente sempre più spesso.

“Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, queste le parole usate da Diletta per annunciare la nascita della sua prima figlia. Su Instagram, insieme a Karius, ha condiviso qualche primo scatto che li ritrae insieme alla piccola Aria. I due neo genitori sono nella stanza d’ospedale sorridenti e felici. Uno scatto ritrae il calciatore tedesco mentre le dà un bacio sulla fronte e tiene su una mano una torta di compleanno, con una candelina accesa.

Si può dire che Diletta Leotta sta festeggiando alla grande il suo compleanno. Un dettaglio, questo, che fa davvero sorridere. Molti fan avevano capito qualcosa nelle scorse ore. In particolare, avevano notato che sul profilo social della conduttrice che oggi non è stato condiviso nulla di nuovo. La cosa strana, per molti, è stata l’assenza di post e Stories legate al suo compleanno. Per questo motivo, i fan più attenti hanno iniziato a pensare al parto.

E i loro sospetti si sono rivelati realtà, in questi minuti. Infatti, l’annuncio è stato fatto solo stasera, a distanza di diverse ore dal parto, avvenuto questa mattina. Giustamente, Diletta ha dovuto recuperare le forze e riprendere in mano il cellulare. Con i suoi tempi, come è giusto che sia.

Intanto, l’annuncio ha attirato in pochi minuti vari messaggi d’affetto da parte dei suoi fan e non solo. Tra i commenti è possibile notare, ad esempio, quello di Aurora Ramazzotti, da poco diventata mamma anche lei del suo primo figlio. La figlia di Michelle Hunziker si è congratulata con Diletta anche per il nome scelto, Aria.

La scelta è arrivata probabilmente proprio questa mattina. Infatti, la stessa Leotta, in una recente intervista per la Gazzetta dello Sport, aveva spiegato di voler attendere prima di scegliere il nome. Precisamente aveva anticipato che avrebbe deciso come chiamare la sua prima figlia guardandola negli occhi, seguendo l’istinto. Così pare abbia fatto.