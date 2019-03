Karina e Rosa Perrotta a Live-Non è la d’Urso: scontro in ascensore

Live Non è la d’Urso: Karina Cascella e Rosa Perrotta si incontrano in ascensore

Nuovo incontro-scontro tra Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due sono state invitate a Live-Non è la d’Urso per chiarirsi una volta per tutte nell’ascensore, luogo creato ad hoc dalla produzione per risolvere i vari contrasti tra personaggi famosi. Dopo 40 minuti di chiacchiere e ripicche le ex protagoniste di Uomini e Donne non sono riuscite a trovare un punto d’incontro. Anzi, i contrasti tra Karina e Rosa si sono accentuati sempre più e la Cascella ha tirato addirittura in ballo Giulia De Lellis. Che, com’è noto, ha avuto di recente un litigio via social con la Perrotta e Pietro Tartaglione. “Quante cattiverie avete fatto nei confronti di Giulia mettendo in giro fake news”, ha ribadito l’ex fiamma di Salvatore Angelucci. “Non è vero”, ha replicato l’ex tronista.

Karina e Rosa: viene tirata in ballo anche Giulia De Lellis

“E tu quante ne hai fatte nei suoi confronti? (sempre riferito a Giulia De Lellis, ndr)”, ha detto Rosa Perrotta a Karina Cascella. “Nelle vene ti scorre sangue di serpe”, ha rimarcato la 30enne campana. “Dici che io sono una vipera ma ti metti col telefono in mano dalla mattina alla sera per insultare gli altri“, ha chiarito Karina a Live-Non è la d’Urso.

Karina Cascella: “Fare pace con Rosa è impossibile”

Una volta fuori dall’ascensore, Karina Cascella ha dichiarato a Barbara d’Urso: “Fare pace con Rosa è impossibile è di una saccenza assurda”.