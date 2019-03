Rosa Perrotta ancora contro Giulia De Lellis: “Deve stare al suo posto”

Nuove dichiarazioni di Rosa Perrotta contro Giulia De Lellis

Rosa Perrotta è tornata a parlare di Giulia De Lellis. Le due ex protagoniste di Uomini e Donne hanno litigato via social dopo che Pietro Tartaglione ha duramente criticato il ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea Damante. In realtà il post dell’avvocato era piuttosto generico ma la De Lellis lo ha preso come un attacco personale e ha prontamente replicato via Instagram. “È stata offensiva nei nostri confronti e io sono dovuta intervenire: non deve permettersi”, ha puntualizzato Rosa sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. “Ha detto a Pietro che era un disperato perché è andato in tv a raccontare della gravidanza, facendo credere che tra noi ci fosse una crisi, cosa non vera. Ma poi lei non sa niente di noi, deve stare al suo posto”, ha aggiunto l’opinionista di Barbara d’Urso.

Rosa Perrotta e Giulia De Lellis non hanno fatto pace

Dopo lo scontro sui social network Rosa Perrotta e Giulia De Lellis non hanno fatto pace. “Si è intromesso Damante, che ha insultato Pietro via messaggio. Il mio fidanzato gli ha detto di darsi una ridimensionata, perché non è il caso di offendere le persone e di credersi chissà chi. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione ma con rispetto“, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Rosa e Pietro Tartaglione: momento magico per la coppia

Al di là dello scontro con Giulia De Lellis, questo è un periodo magico per Rosa e Pietro. I due aspettano un bambino, che chiameranno Domenico e che nascerà in estate. A giugno è fissato il matrimonio ma è probabile che, per dare la priorità alla gravidanza, l’evento venga posticipato ad ottobre.