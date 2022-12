Karina: “Che fine ha fatto Salvatore, com’è oggi il nostro rapporto”

Che fine ha fatto Salvatore Angelucci, uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne? L’ex modello spopolava nei primi anni Duemila in tv, oggi di lui si sono praticamente perse le tracce. A fornire qualche informazione in più la sua ex storica, Karina Cascella, che è rimasta in contatto con il deejay anche dopo la loro rottura per via della figlia in comune Ginevra, che ha dodici anni.

Su Instagram Karina Cascella ha risposto ad alcune domande dei suoi numerosi follower e tra queste non sono mancate quelle inerenti il suo ex compagno Salvatore Angelucci. L’ex opinionista di Maria De Filippi e Barbara d’Urso non ha avuto problemi a rispondere con sincerità e schiettezza:

“Salvatore è un amico ed è soprattutto il padre di mia figlia e lo sento praticamente ogni giorno. Sta bene ed è sempre in giro per il suo lavoro. Il fatto di non pubblicare foto non vuol dire che non ci siano rapporti”

Karina Cascella ha spiegato ai suoi fan di essere molto riservata sulla sua vita privata e di essere più che mai concentrata sull’attimo che vive. Per questo sui suoi account social è difficile trovare numerosi scatti della sua unica erede o del compagno Max. Inoltre l’ex vincitrice de La Talpa è molto impegnata con il Matambre, il ristorante di specialità argentine che ha aperto a Bergamo insieme ad alcuni soci.

Cosa fa oggi Salvatore Angelucci di Uomini e Donne

Dopo l’esperienza in televisione, dove ha trovato grande popolarità, Salvatore Angelucci si è concentrato sulla sua grande passione, la musica. Con il nome d’arte di Just Asal gira i club più esclusivi e rinomati di Europa. L’ex tronista di Uomini e Donne è infatti uno dei deejay più richiesti e affermati.

Praticamente nulla si sa della vita privata di Salvatore Angelucci. Lo scorso settembre si è parlato di una liaison mai confermata con Livia Canalis, cugina della ben più famosa Elisabetta. Archiviato l’intenso rapporto con Karina Cascella, il musicista è stato legato per svariati anni all’influencer Alessandra Gallocchio, che aveva instaurato col tempo un buon legame con la piccola Ginevra.

All’improvviso la coppia è scoppiata due anni fa e oggi la Gallocchio è felice e serena accanto ad un altro uomo di nome Mattia. Tra gli amici più stretti di Salvatore Angelucci figura Belen Rodriguez, con la quale ha trascorso pure le vacanze a Ibiza in comitiva.