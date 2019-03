Karina Cascella e Rosa Perrotta, continuano le frecciatine dopo lo scontro a Live – Non è la d’Urso: botta e risposta sui social

Karina Cascella e Rosa Perrotta non sono riuscite a trovare un punto di incontro ieri sera a Live – Non è la d’Urso. Che tra le due non corra buon sangue è ormai risaputo, e a nulla è servito l’intervento di Barbara nel provare a farle chiarire mettendo, una volta per tutte, fine ai loro dissidi. Karina e Rosa, come se non bastasse, hanno continuato a mandarsi frecciatine dopo la puntata, spostando sui social il botta e risposta iniziato dalla d’Urso. La Cascella, rientrata a casa, ha ripostato alcuni messaggi dei suoi fan che, nel commentare il confronto con l’ex tronista di Uomini e Donne, si dicevano entusiasti per il modo in cui erano andate le cose. Subito dopo, sempre su Instagram, anche Rosa ha voluto dire la sua.

Karina ringrazia i fan dopo Live – Non è la d’Urso: la frecciatina di Rosa Perrotta

“Grazie, lo so che è scomoda ma la verità ripaga sempre, e non per i voti o per un like, ripaga per le cose importanti della vita, ovvero la fiducia e il rispetto delle persone”, così Karina Cascella ha voluto ringraziare le persone che hanno fatto il tifo per lei a Live – Non è la d’Urso. Dopo la puntata, però, anche Rosa Perrotta ha voluto commentare il suo faccia a faccia con Karina nell’ascensore di Barbara. Puntuale, difatti, è arrivata la frecciatina (neanche troppo velata) del volto noto di Uomini e Donne che, su Instagram stories, ha voluto dare la buonanotte ai suoi follower dicendo: “L’importante è che ognuno vada a dormire con la propria coscienza, e la mia è pulita da sempre”.

Live – Non è la d’Urso: anche Pietro Tartaglione contro Karina Cascella?

Stamattina anche Pietro Tartaglione ha pubblicato un messaggio sospetto sui suoi social. Poco dopo, mentre i più curiosi si stavano chiedendo se le sue parole taglienti fossero o meno rivolte a Karina Cascella, la sua stories è stata cancellata.