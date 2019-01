Karina Cascella: la verità dietro alla sua assenza a Domenica Live

Domenica Live, parla Karina Cascella: ecco la verità dietro la sua assenza

Karina Cascella è sicuramente una delle opinioniste più conosciute di Barbara d’Urso. Non passa settimana in cui le sue affermazioni e/o le sue prese di posizione contro o a favore di un determinato argomento non dividano il pubblico da casa. I telespettatori sono così abituati a vederla a Domenica Live che, quando non c’è, ovviamente se ne accorgono. Ma perché non ha preso parte allo show per due settimane di fila? Cosa c’è dietro la sua assenza a Domenica Live? Onde evitare equivoci, allora, la Cascella ha subito chiarito i motivi che non le hanno permesso di essere dalla d’Urso questa domenica. “Non ci sono stati i talk, c’erano interviste. Durando meno (il programma, ndr) la situazione è gestita in maniera diversa. Non so quando ci sarà il talk, nel caso ci dovrei essere come ci sono da tre anni ormai, però potrebbero far girare gli opinionisti” ha spiegato la Cascella sui suoi social.

Nilufar e Giordano in crisi? Karina Cascella ha sentito l’ex tronista

Karina Cascella, tramite il gioco delle domande su Instagram, stasera ha voluto dire la sua anche in merito a Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati (che conosce e che ha sempre sostenuto). “Mi capita di sentire Nilufar però trovo che sia poco carino chiedere” ha risposto l’opinionista a chi le ha chiesto di esprimere un parere sulle voci riguardanti la crisi di coppia dei due ex protagonisti di Uomini e Donne. “Non so nulla e non ho chiesto. Dico solo che ogni persona e ogni coppia può vivere momenti no. Il fatto che due ragazzi si siano conosciuti in TV non deve voler dire per forza annunciare qualsiasi cosa. Se avranno qualcosa da dire lo faranno” ha poi aggiunto Karina.

Karina Cascella: i complimenti e Giulia De Lellis e gli auguri (dopo le liti) a Rosa Perrotta

Nilufar e Giordano non sono stati gli unici volti noti di Uomini e Donne su cui Karina Cascella si è espressa stasera. Quest’ultima, difatti, dopo aver fatto i complimenti a Giulia De Lellis ha voluto fare – pubblicamente – gli auguri a Rosa Perrotta per la gravidanza. “Felicissima per lei. La nascita di un bimbo è sempre un evento meraviglioso” ha scritto Karina “Al di la degli screzi, felice per Rosa e il suo compagno”.