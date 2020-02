Pomeriggio 5, Karina Cascella tuona su Valeria Marini: l’opinionista dura sulla showgirl

Nella pagina di Pomeriggio 5, salotto televisivo condotto quotidianamente da Barbara d’Urso, durante la consueta pagina di gossip, Karina Cascella ha tuonato senza peli sulla lingua contro Valeria Marini che nei giorni scorsi è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Un ingresso ‘rumoroso’. Infatti, la showgirl di origine sarda è stata protagonista di una furibonda lite con Antonella Elia. E a proposito del comportamento tenuto dall’ex di Vittorio Cecchi Gori, la Cascella ha avuto parole dure, affermando che non abbia “nulla da raccontare” nel reality.

“Valeria ha stufato, dopo un po’ uno ha voglia di vedere qualcosa di diverso e invece ce la troviamo ancora in Casa”

“Valeria Marini non ha nulla da raccontare”, ha detto convinta Karina nella trasmissione d’ursiana di cui è spesso opinionista. Poi ha rincarato la dose: “Per me ha stufato, dopo un po’ uno ha voglia di vedere qualcosa di diverso e invece ce la troviamo ancora in Casa”. A farle eco Fabrizia De Andrè. “Non mi stanno simpatiche entrambe”, riferendosi sia alla Marini sia ad Antonella Elia. Su quest’ultima ha aggiunto: “Evidentemente ha della rabbia repressa”. A proposito del forte alterco scoppiato tra la torinese e la sarda al GF Vip, resta da scoprire come agirà il programma. C’è infatti da capire come sarà valutata la spinta che la Elia ha rifilato alla Marini nella giornata di ieri, quando la tensione è arrivata alle stelle.

Grande Fratello Vip 4, la lite tra Antonella e Valeria: il reality prenderà provvedimenti?

Toni accesi nella Casa più spiata d’Italia, tanto che Antonella ha dato una spinta a Valeria. Nessun gesto di estrema violenza. E nessun danno fisico procurato. Resta però un’azione poco consona a un reality televisivo e non solo. Insomma, un’azione da evitare. Lunedì il programma tornerà con una nuova puntata in prima serata su Canale 5 e in molti si stanno chiedendo se arriverà un provvedimento contro la Elia. C’è anche chi ne invoca l’eliminazione. Staremo a vedere se ci sarà il pugno di ferro oppure no da parte della trasmissione