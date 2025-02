Karina Cascella sulla Fashion Week: svelati i retroscena dell’evento

È iniziata la Milano Fashion Week e il capoluogo lombardo è cosparso di flash, di passerelle, di volti più o meno noti del mondo dello spettacolo e di tanti, tantissimi contenuti social. Tra un cambio look e un pit stop davanti ai riflettori, c’è anche chi si “lamenta” della frenesia del momento e chi, come Karina Cascella, blocca immediatamente questo mood dicendo la sua in merito all’evento mondiale. Qualcuno la descrive come “cattiva”, altri dicono che sia “invidiosa perché tu non ci sei” e così via. Eppure, l’opinionista anche questa volta non le ha mandate a dire, ma al contrario ha cercato di mettere in chiaro una volta per tutte la questione. Che cosa succede agli eventi della Fashion Week milanese? Ma soprattutto, chi invita chi e chi paga chi e come? Cascella lo svela e risponde alle polemiche mosse sul suo conto.

Niente invidia: Karina Cascella spiega come funziona la Fashion Week

Karina ha scelto la via più veloce per dare le sue spiegazioni: le storie Instagram. In realtà lo “spiegone” non è nato casualmente. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ieri sera ha pubblicato tutta una serie di contenuti inerenti a chi in questi giorni di Fashion Week ha già iniziato a lamentarsi dei “troppi impegni”, dei “troppi fitting”, del trucco e del parrucco alla velocità della luce. La sua critica? “Cosa ci andate a fare, per altro anche gratis”. Probabilmente dopo avere pubblicato queste storie Karina è stata criticata in Direct e ha ricevuto le offese di cui sopra. Lei, però, ha voluto dire la sua in merito, proprio per spegnere una polemica a sua detta sterile.

[…] Tra l’altro ho una bella notizia per voi. Perché in realtà a queste sfilate potreste andare anche voi! Perché può andarci chiunque. E loro non vengono chiamate da nessuno di questi grandi nomi, bensì l’agenzia si occupa di procurare inviti per tutte coloro che vogliono andare.

Comincia così la spiegazione dei retroscena inerenti all’evento fashion più atteso di Milano, ma non è tutto: “Una volta saputo che possono andare, procurano eventuale collaborazione prima della sfilata per capelli e trucco. E vi dirò di più, quando non trovano lo sponsor pagano per questo di tasca loro!“. Una verità che forse molte persone non conoscono, pensando che tutte le persone (influencer soprattutto) che partecipano alle sfilate percepiscano qualcosa o siano lì per qualche ragione di onore particolare. Karina Cascella smentisce questo pensiero, e aggiunge: “Non solo vanno gratis, ma ci rimettono pure dei soldi in alcuni casi“.

La verità sui vestiti sfoggiati alle sfilate

Se la curiosità sulle dinamiche della MFW è tanta, quella sui vestiti sfoggiati è tantissima. Karina Cascella, però, ci tiene a fare una precisazione importante: “Per quanto riguarda gli outfit da indossare il giorno della sfilata, sono forniti, ma vanno restituiti“. Dopo questa verità, forse per molti già ovvia, Cascella lancia una frecciata a tutti coloro che la criticano:

Se volessi potrei andare oggi pomeriggio, domani mattina, la sera, a qualsiasi evento e senza neanche l’agenzia perché ho i contatti diretti. Ma secondo voi, con tutto quello che ho da fare io, vado a Milano a fare tutta sta pagliacciata per cosa?

Insomma, dietro la Fashion Week milanese e tutto il giro di influencer, invitati e chi più ne ha, più ne metta, Karina parla chiaro: “Nessuno viene pagato per assistere alle sfilate. Sono inviti. Punto fine stop. Quindi preparatevi e partite anche voi perché potete”.

Libertà estrema per chi desidera questa esperienza, dice l’opinionista, ma il consiglio resta il medesimo: “Non dovete lamentarvi come se steste andando a fare chissà quale grande fatica, perché è lì che diventate ridicole”.