Karina Cascella si trasferisce e cambia città: l’opinione di Salvatore

Karina Cascella cambia città e si trasferisce con il fidanzato Max e la figlia Ginevra: l’opinione di Salvatore Angelucci

Karina Cascella è pronta a salutare la casa milanese e a tuffarsi nelle braccia del fidanzato Max, nel verde bergamasco. L’opinionista dei salotti pomeridiani di Canale 5, rispondendo ai follower su Instagram (aprendo alle ormai note domande nelle Stories), ha svelato interessanti novità sulle sue scelte personali a riguardo del futuro prossimo. Inoltre ha reso noto che cosa pensa del trasloco il suo ex Salvatore Angelucci, padre di Ginny (Ginevra). Ma le chicche non sono finite qui. Karina ha rivelato anche il sogno professionale che conserva nel ‘cassetto’ e con chi trascorrerà la vigilia di Natale.

“Sogno un programma da condurre. Potrei essere brava”

I sogni, a volte, si avverano, se ci credi. Karina ne ha uno particolare, in tema di lavoro. “Sogno un programma da condurre. Potrei essere brava”. La gavetta televisiva non le manca. Chissà se qualcuno è disposto a darle una chance per realizzare il suo sogno. Tempo al tempo e si vedrà. Intanto è il momento di pensare al trasferimento. L’opinionista lascerà la casa milanese in cui vive per andare a Bergamo insieme al fidanzato Max e a Ginny. Salvatore, padre di Ginevra, cosa ne pensa? “Benissimo – fa sapere la Cascella – Anche perché Bergamo è a 20 minuti di auto (da Milano, ndr), quindi siamo vicinissimi”. E Ginny? Come prenderà il cambio casa? “Non vede l’ora”, spiega Karina che inoltre confida che la nuova abitazione è immersa nel verde ed è più spaziosa, quindi le piacerà senz’altro.

L’intesa tra Karina e Salvatore: “Noi ci vogliamo bene davvero molto, non è una facciata”

Karina, infine, è tornata sull’ottimo rapporto che ha con l’ex Salvatore , puntualizzando che la loro forte amicizia non è uno specchietto per le allodole (Angelucci è anche molto amico di Max, il compagno della Cascella): “Noi ci vogliamo bene davvero molto, non è una facciata e Ginny è molto serena per questo”. I due ex vanno talmente d’accordo che passeranno la vigilia di Natale assieme, naturalmente con i rispettivi compagni di vita, Max e Alessandra.