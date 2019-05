Karina Cascella confessione sui ritocchini: “Non vado in giro con i canotti!”

Karina Cascella rifatta: la confessione dell’opinionista

Karina Cascella ha parlato senza problemi dei suoi ritocchini estetici. Non ha nulla da nascondere, è fiera di com’è e vorrebbe che tutte le donne, invece di criticare le altre, imparino a piacersi. Il suo ultimo messaggio pubblicato su Instagram è rivolto proprio a tutte quelle persone che fanno fatica ad accettarsi; nonostante i buoni intendi dell’opinionista, è stata comunque ferocemente attaccata. Non pochi le hanno detto che dovrebbe essere l’ultima a dare certi consigli, visto che è rifatta dalla testa ai piedi. Le risposte di Karina? Non sono tardate ad arrivare e ha dimostrato di sentirsi benissimo con sé stessa.

Il messaggio di Karina Cascella che non piace ad alcune donne

Questo è stato il messaggio pubblicato da Karina Cascella su Instagram: “E quanto sei alta, e quanto pesi, e mi aspettavo fossi altissima invece sei piccina piccina, e uh come sei magra dal vivo, poi mamma mia ma sei ingrassata… E non vi va bene mai niente! Volete capire che noi donne risolte siamo tutte belle? Perché amiamo la vita, perché non invidiamo nessuno, perché stiamo bene con noi stesse e con il nostro corpo. E fino a quando alcune non lo capiranno, si andrà avanti così. Io intanto me ne f…o delle critiche. Seguitemi, ragazze, che si vive meglio!”. Un bel messaggio, alla fine dei conti, ma che ha fatto storcere il naso ad alcune follower.

I ritocchini di Karina Cascella: la risposta ai detrattori

Le donne che l’hanno criticata hanno fatto riferimento soprattutto agli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta; lei ha risposto così: “Ma poi sai cosa? Che le labbra non possono definirsi rifatte dal momento che io faccio delle punturine una, massimo due volte l’anno, inserendo davvero pochissimo. Non vado in giro con dei canotti, miglioro, tra l’altro con una sostanza naturale: l’acido ialuronico. Quindi parlassero pure, che a me da una parte entra e dall’altra esce”. Più volte Karian Cascella ha parlato dei ritocchini… dei suoi e di quelli di Cristian Imparato del Grande Fratello!