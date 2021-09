Karina Cascella: “Problemi personali e di salute. Travolta”

Karina Cascella è tornata a parlare della sua vita privata su Instagram. L’opinionista televisiva ha risposto ad alcune domande dei fan in un ask sul suo profilo, svelando pure alcuni lati fino ad oggi mai raccontati. Come gli ultimi due anni, vissuti in maniera tutt’altro che facile a causa del Covid-19 e non solo.

“Sei serena in questo periodo?” ha chiesto un utente. “Da circa due anni non ho più la serenità di un tempo”, ha ammesso Karina Cascella, che da quest’anno non è più opinionista a Pomeriggio 5 dopo il radicale cambiamento del programma di Barbara d’Urso.

L’ex compagna di Salvatore Angelucci ha confidato:

“La pandemia, problemi miei personali e di salute, mi hanno travolta…Ma sono fiduciosa che tutto piano si possa sistemare”

Il matrimonio di Karina è saltato

Karina Cascella ha risposto anche a chi le ha chiesto del suo matrimonio. Qualche tempo fa ha infatti ricevuto la proposta di nozze dal suo compagno Max ma il grande giorno non è ancora arrivato:

“Siamo quasi da due anni in pandemia. Quindi non è dipeso da noi il fatto di rimandare. Ci sarà tempo e sarà bellissimo”

Per il momento, dunque, il sì è solo in stand by. La relazione con Max procede a gonfie vele e i due convivono a Bergamo con la piccola Ginevra, la figlia che Karina ha avuto dall’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci. La Cascella ha preferito non svelare i motivi di salute che l’hanno travolta ma si è detta fiduciosa per il futuro.

Cosa fa Karina Cascella oggi

Da circa un anno Karina Cascella ha lasciato Milano e si è trasferita a Bergamo, città natale del compagno Max. Qui la coppia ha aperto un ristorante di specialità argentine chiamato Matambre. Un locale, come precisato più volte da Karina sui social network, alla portata di tutti. Niente prezzi eccessivi ma tanta qualità a costi contenuti. Un posto allegro, rilassante, dove poter stare serenamente con le famiglie.

Di recente hanno fatto visita al Matambre alcuni personaggi famosi quali: Eros Ramazzotti, Francesco Arca con la compagna Irene Capuano, Kekko dei Modà, i calciatori Jose Palomino e Duvan Zapata. E ancora: il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e l’allenatore sportivo Massimo Carrera.