Karina Cascella, nuovo ritocchino: “Perché vado dal chirurgo”

Karina Cascella ha deciso di sottoporsi nei giorni scorsi ad un nuovo intervento di chirurgia estetica, a pochi giorni dal suo compleanno (l’influencer ha compiuto lo scorso 22 gennaio 43 anni). Forse a causa della percezione del tempo che passa chiaramente visibile sul suo volto, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha scelto di andare dal chirurgo estetico per modificare le palpebre calanti che probabilmente le appesantivano lo sguardo.

La scelta di Karina Cascella di finire nuovamente sotto i ferri del chirurgo non è stata molto apprezzata da alcuni dei suoi follower. L’ex di Salvatore Angelucci, infatti, ha ricevuto tramite il classico box domande su Instagram un commento piccato di un suo seguace anonimo, che le ha chiesto come mai non riuscisse ad accettarsi così com’è. Karina Cascella, in ogni caso, ha deciso di rispondere a tono, visto e considerato che non ha nessuna remora a riguardo. Parlando dei suoi ultimi ritocchini, dunque, Karina ha risposto:

“No no io non dico che mi fa stare meglio. Io dico serenamente e sinceramente che ogni volta che posso e ne ho voglia e mi fido del mio chirurgo lo faccio e basta. Senza star lì a giustificarmi di un bel niente. Non mi piacciono le mie palpebre? Le modifico, semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te a o altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente.”

Karina Cascella, insomma, non sembra in alcun modo pentita della sua scelta: sottoporsi ad un altro ritocchino è semplicemente qualcosa che la fa stare bene.

Karina Cascella: il suo volto a pochi giorni dall’intervento

Nelle scorse ore, come riportato da Isa e Chia, l’ex volto di Uomini e Donne si è mostrata senza filtri ai suoi follower a pochi giorni dell’intervento. Nelle Instagram Stories condivise sul suo profilo, l’influencer ha tenuto a condividere la sua felicità per la scelta presa, anche con la speranza che il suo racconto potesse servire a qualcuno. Qui sotto potete recuperare il selfie dell’influencer, dove si possono notare chiaramente gli ematomi sotto agli occhi post operazione.

Con’è noto, Karina Cascella non è certo al primo intervento chirurgico, anche se non si può dire che abbia propriamente abusato del chirurgo. Tempo fa, l’influencer aveva candidamente ammesso di essersi sottoposta ad un altro ritocchino, una piccola modifica al labbro superiore. Lei, in ogni caso, non ha mai voluto parlare di intervento vero e proprio, bensì di un rimpolpamento con iniezioni di acido ialuronico. Qui potete recuperare le recenti dichiarazioni della Cascella nel merito della questione: