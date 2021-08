Karina Cascella: “Non torno in televisione, ecco perché”

By

La tv italiana dovrà fare a meno di Karina Cascella anche nella prossima stagione televisiva. È stata la diretta interessata, tramite un ask su Instagram, ad annunciare che non tornerà presto sul piccolo schermo. La 41enne è lontana dalle luci della ribalta da qualche mese, più precisamente dallo scorsa primavera quando ha chiuso i battenti Live-Non è la d’Urso. E, a quanto pare, la Cascella ha deciso di dedicarsi ad altro.

“Torna in tv”, ha chiesto un follower a Karina Cascella. Pronta la replica dell’ex opinionista di Uomini e Donne:

“Per ora, come lo scorso anno, continuerò a concentrarmi sulla mia attività. Il primo anno è sempre quello più difficile e impegnativo. Poi man mano si vedrà”

A quanto pare l’emergenza Coronavirus ha influito parecchio sulla decisione finale di Karina Cascella. L’ex compagna di Salvatore Angelucci ha infatti ammesso:

“È da circa un anno che vi racconto che questa situazione che stiamo vivendo ha rinforzato ancora di più i miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani. Tutto quello che verrà sarà un di più”

Del resto oggi è diventato pure più difficile trovare uno spazio in televisione. Per anni Karina Cascella è stata opinionista fissa del salotto di Barbara d’Urso. Ma da settembre tutto cambierà: Domenica Live e Live-Non è la d’Urso sono stati cancellati mentre Pomeriggio 5 dirà addio al gossip e alla cronaca rosa per concentrarsi prevalentemente sull’attualità.

Il nuovo lavoro di Karina Cascella

Da circa un anno Karina Cascella ha lasciato Milano e si è trasferita a Bergamo, città natale del compagno Max. Qui la coppia ha aperto un ristorante di specialità argentine chiamato Matambre. Un locale, come precisato più volte da Karina sui social network, alla portata di tutti. Niente prezzi eccessivi ma tanta qualità a costi contenuti. Un posto allegro, rilassante, dove poter stare serenamente con le famiglie.

Di recente hanno fatto visita al Matambre alcuni personaggi famosi quali: Eros Ramazzotti, Francesco Arca con la compagna Irene Capuano, Kekko dei Modà, i calciatori Jose Palomino e Duvan Zapata. E ancora: il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e l’allenatore sportivo Massimo Carrera.

Il matrimonio di Karina Cascella

Oltre ad aprire un’attività con Max, Karina Cascella doveva convolare a nozze con l’uomo che le ha cambiato la vita dopo la fine della relazione con Salvatore Angelucci. Il matrimonio è stato però rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia. La coppia si gode la convivenza e la piccola Ginevra, la figlia che Karina ha avuto dall’ex Salvatore.