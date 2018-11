Karina Cascella scrive a Nilufar Addati: lo scambio di ‘cortesie’

Karina Cascella scrive all’ex tronista si Uomini e Donne Nilufar Addati: lo scambio di ‘cortesie’

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, finito il percorso a Temptation Island Vip, sono più uniti e innamorati che mai. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne non perde infatti occasione per dimostrare a se stessa e al largo seguito di fan che la sostiene come la loro questione sentimentale proceda a gonfie vele. Le ruggini, i sospetti e le crisi fanno ormai parte del passato. A fare il tifo per loro c’è anche una fan d’eccezione, molto nota e popolare al pubblico di Mediaset: Karina Cascella. La vulcanica opinionista, nelle scorse ore, come già fatto in passato, ha avuto parole confortanti per la Addati.

“Nella tua semplicità sei allo stesso tempo di una bellezza imbarazzante”

“Nella tua semplicità sei allo stesso tempo di una bellezza imbarazzante. Un viso mai visto il tuo teso”. Questa la dedica che la Cascella ha scritto sotto all’ultimo post pubblicato su Instagram dall’ex tronista Addati, la quale non ha tardato a rispondere alle dolci parole: “Ma quanto sei un amore”. D’altra parte che la Cascella avesse un debole per Nilufar e Giordano è cosa risaputa. Poche settimane fa, confidandosi ai propri follower su Instagram, ha scritto: “Io sono come le ragazze invasate di loro! Li amo! E come dicevo, adesso stanno meglio, sono felici e io son super contenta. A me fanno impazzire. Che devo fare, sono belli, giovani e cucciolosi”.

Giordano e Nilufar: l’amore continua, ‘tutto il resto è noia’

Nilufar e Giordano continuano a essere una coppia seguitissima sui social, dove contano migliaia e migliaia di fan entusiasti della loro love story. Certo non manca nemmeno chi ‘rema contro’ e continua ad avere riserve sul loro amore, sostenendo che la Addati sia una ‘gatta morta’ o altre teorie non troppo rosee. Insomma, il mondo è bello perché è vario e ognuno può immaginarsi o elucubrare qualsiasi cosa. Intanto però una cosa è certa: i fatti mostrano una coppia molto unita e affiatata, tutto il resto ‘è noia’, come cantava l’intramontabile Califano.