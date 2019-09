Karina Cascella, messaggio speciale: “Spero mi perdonerai”

Karina Cascella scrive un messaggio speciale per una delle sue sorelle ed emoziona tutti

L’ex opinionista di Uomini e Donne nella giornata di oggi ha scritto un bellissimo post dedicato alle sue sorelle e in particolare ad una di loro. Karina Cascella è una donna molto legata alla sua famiglia e lo era specialmente a sua madre, che purtroppo ha perso tempo fa. L’ospite dei famosi salotti di Barbara d’Urso ha svelato che, invece, con suo padre ha avuto un rapporto molto conflittuale. L’uomo infatti ha causato spesso sofferenze alla sua famiglia a causa della sua vita un po’ sregolata. Oggi però Karina si è lasciata il passato alle spalle e continua felicemente a condividere un grande amore con le sue due sorelle. Le parole che ha scritto per la sua sorella maggiore sono piaciute davvero a tutti tant’è che molti dei suoi follower si sono detti emozionati e felici per loro 3.

Karina Cascella e i dolcissimi auguri di compleanno alla sorella

L’opinionista sul suo profilo Instagram ha postato una meravigliosa fotografia che ritrae le sue sorelle. Karina ha quindi scritto: “La più piccola la conoscete già… che è un’esplosione di forza ed energia. La maggiore invece non posso mostrarla sempre perché non vuole…La sorellona più grande non ama i social, vive nella sua tranquillità, non le interessa sapere o vedere troppo di ciò che fanno gli altri. Ha il suo lavoro, le sue ragazze che ormai sono due donnine e ci ama anche senza dircelo su Instagram..ad alcuni sembrerà una ragazza strana, io invece apprezzo moltissimo questa sua scelta e il suo non bisogno di doversi mostrare ad ogni costo. Guarda la tv però se ci sono io, ed è la prima fan più affezionata”.

Karina Cascella e le sorelle, 3 teste diverse ma un unico grande amore

Parole importanti quelle della spumeggiante opinionista, alla quale capita spesso di finire tra le polemiche, che ha poi concluso così: “Noi 3 che siamo cresciute insieme e troppo in fretta. Noi 3 che ci amiamo moltissimo, pur essendo così diverse. Spero mi perdonerai se per una volta oltre che in privato, gli auguri di buon compleanno te li faccio anche pubblicamente”.