Karina Cascella, è caos dopo foto sensuale: lei sclera “Rodimento di c…o”

Uomini e Donne, Karina Cascella e le polemiche su Instagram per una foto

Anche se Karina Cascella dovesse pubblicare una foto in cui viene ricevuta da Papa Francesco la gente avrebbe da ridire, come farebbe del resto con qualsiasi altro personaggio famoso, e non sempre avendone motivo, visto che l’odio sui social network viene scatenato spesso solo per sfogare le proprie frustrazioni e nient’altro. Basti pensare ad esempio agli insulti e alle critiche che si è beccata la stessa Karina dopo la perdita della sua Carolina. Oggi la Cascella ha postato una foto in costume molto sensuale che però ha scatenato critiche a non finire.

Karina Cascella, duri attacchi sull’aspetto fisico

“Mettete in mostra – queste le parole di una follower – te…e, c…i e labbra a canotto. Siate almeno ironiche, su! Se vi capita di pungervi con un ago vi vediamo volare nel blu dipinto di blu!”. Ironia che Karina non ha accettato e a cui ha risposto aggressivamente: “I canotti alle labbra – ha detto – li avrai tu, di certo non io”. Una fan invece non ha gradito che Karina abbia scritto che le vacanze sono ormai finite e che sogna già il tempo dei maglioni: “Quali maglioni, rilassati! Alcuni le vacanze le devono ancora iniziare! Stai calma”. “Ti farebbe bene un po’ di vacanza – ha subito replicato la Cascella –… dalle risposte si percepisce un leggero rodimento di c…o”.

Karina Cascella non è rifatta: l’opinionista contro tutti

La polemica sul corpo rifatto è continuata in molti altri commenti: “Togliamo due tette rifatte – queste le parole di un’altra follower –, un po’ di botulino alle labbra, un po’ di soldi e notorietà… cosa rimane? Una comune mortale di paese”. “Hai dato – ha così commentato la Cascella – esattamente la descrizione di ciò che sei tu. Non potevi fare di meglio!”. Possibile che una foto innocente possa scatenare ancora tutte queste polemiche?