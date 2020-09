Karina Cascella, insulti e offese dopo parole su Elia: “Putiferio”, la replica

Karina Cascella è finita al centro di una vera e propria bufera dopo alcune parole su Antonella Elia. L’opinionista di Maria De Filippi, e oggi di Barbara d’Urso, non si è espressa in modo negativo propriamente sulla Elia, ma su un ruolo che andrà a ricoprire. Rispondendo alle domande dei fan, ieri Karina ha infatti risposto anche a chi le ha chiesto un parere su Antonella Elia opinionista al Gf Vip. Karina senza troppi giri di parole ha detto che sarebbe stata meglio lei in quel ruolo, che seppure abbia tanti difetti conosce bene anche i suoi pregi. E forse è più che in grado di valorizzarli. Poi ha scritto di essere perfetta per un ruolo del genere e ha riconosciuto che le sue parole potevano dipingerla come una persona sfacciata, ma ha detto ciò che pensa. La Cascella ha pure scritto che prima o poi qualcuno capirà che il ruolo di opinionista si cuce a pennello su di lei, ma se non dovesse mai succedere lei troverà comunque il modo per dire la sua.

Karina Cascella al centro di una bufera dopo le parole su Antonella Elia: “Che putiferio!”

Queste sue parole hanno fatto il giro del Web e dei social – insieme al commento al lifting di Gemma! -, in tanti si sono scagliati contro Karina accusandola di essere poco modesta e per niente umile. E così, a distanza di ventiquattro ore da quella risposta su Antonella Elia, Karina ha deciso di rispondere a queste polemiche. Lo ha fatto attraverso dei video pubblicati tra le stories in cui ha esordito così: “Che putiferio che si è scatenato!”. Ha aggiunto che non pensava si sarebbe scatenato tutto questo, ma che le interessa ben poco. Karina ha poi raccontato di aver ricevuto tanti messaggi di gente che non ha apprezzato la sua risposta. Ha deciso però di non dare importanza a chi si è rivolto a lei criticandola e offendendola, così come a chi l’ha giudicata poco umile. Anzi, rimane fermamente convinta di ciò che ha scritto ieri: “Ho detto semplicemente che per certe cose so fare il mio. L’onestà non paga mai”.

Karina Cascella, la replica alle polemiche sul ruolo di opinionista al Gf Vip

Insomma, anche oggi, dopo la bufera e le polemiche, Karina è sempre più convinta di essere perfetta nel ruolo di opinionista in un reality. E probabilmente non ha neanche tutti i torti, solo che anche Antonella Elia lo è agli occhi del pubblico e per questo, forse, si è scatenato il putiferio.