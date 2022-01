Karina Cascella ha il Covid, positiva anche la figlia: come stanno

Un compleanno un po’ amaro per l’ex opinionista tv: Karina Cascella è positiva al Covid. I suoi fan lo avevano intuito in realtà da qualche giorno, per alcuni messaggi postati tra le stories di Instagram. E poi perché Karina non era più così presente come sempre. Oggi la conferma, anzi l’ufficialità della sua positività al tampone. Karina aveva promesso ai fan che sarebbe riapparsa in video – sui social, s’intende – per scambiare due chiacchiere in occasione del suo compleanno. Proprio oggi infatti festeggia il giorno della sua nascita e il compleanno è iniziato nel migliore dei modi, per quanto possibile. Il suo compagno le ha organizzato una dolce e romantica colazione per non farla sentire speciale nel suo giorno dell’anno.

Come promesso, Karina ha parlato ai fan attraverso dei video postati su Instagram. Innanzitutto ha ringraziato tutti per gli auguri, poi con a voce bassa e provata ha spiegato come sta vivendo questi giorni col Covid. Non ha ufficializzato la notizia prima d’ora perché non avrebbe vissuto bene il fatto di ricevere tantissimi messaggi in cui le avrebbero spiegato come sarebbero stati i giorni successivi. La Cascella non ha mai nascosto di essere ipocondriaca e per questo sta vivendo questi giorni in maniera anche più amplificata, ma fortunatamente ha preso il virus in forma lieve. Come è stata contagiata? Ne è consapevole: lo ha preso da sua figlia Ginevra, che lo ha preso a scuola. Anche la figlia di Karina è positiva al Covid, ma anche lei ha avuto sintomi leggeri.

Questo è il quarto giorno per lei: “La speranza è che duri il meno possibile, però come potete vedere ringrazio Dio perché come vedete…”, ha detto riferendosi al fatto che sta bene. Ha spiegato l’angoscia e l’ansia vissuta nel momento in cui ha scoperto di essere positiva: “Quando comincia è proprio lo stato d’animo, inizia a montare un po’ l’ansia, dici cosa succederà. Io che sono ipocondriaca è andata così, tutt’oggi è così”. Ha rassicurato tutti anche sulle condizioni della figlia che ha avuto sintomi leggeri ma è ancora in quarantena, come altri compagni di classe. Finora si sente fortunata perché sta bene e non ha avuto gravi conseguenze.

Di sicuro la notizia di Karina Cascella e sua figlia positive al Covid non passerà del tutto inosservata sui social. Nelle scorse settimane infatti è finita al centro di un dibattito a proposito dei vaccini, scatenando la reazione di Selvaggia Lucarelli e non solo.