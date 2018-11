Karina Cascella, il gesto del fidanzato spiazza: Max si tatua il suo volto (Foto)

Karina Cascella, il gesto d’amore del fidanzato lascia tutti senza parole: Max si tatua il suo volto

È un sentimento forte quello che oggi lega Karina Cascella al fidanzato Max. Il loro amore è così grande che, presto, i due convoleranno addirittura a nozze. La stessa Cascella ha dichiarato di essere oggi molto felice per questo. Max è l’uomo giusto per lei, ed è amato tantissimo anche dalla piccola Ginevra (la figlia avuta da Salvatore Angelucci). Il fidanzato di Karina, stando a quanto raccontato dall’opinionista stessa, è un uomo a cui piace sorprendere la propria donna, e l’ultimo gesto d’amore per la fidanzata lo dimostra. Cosa ha fatto? Max pare abbia deciso di tatuarsi il volto di Karina. Un gesto questo che ha lasciato la diretta interessata e le persone che la seguono sui social senza parole.

Karina Cascella, la foto del tatuaggio di Max e la dedicata per lui: “Quando mi ero arresa è arrivato Max”

A rendere pubblica la foto del tatuaggio del fidanzato Max è stata Karina Cascella tramite i social. Su Instagram, inoltre, l’opinionista ha anche accompagnato l’immagine con una lunga dedica d’amore, scegliendo parole piene di affetto e significato per il suo compagno. “Quando Max mi ha detto che si sarebbe tatuato il mio volto, ero incredula, pensavo mi stesse prendendo in giro” ha esordito dicendo Karina. “Ho trascorso la mia vita rincorrendo l’amore. E quando mi ero arresa all’idea che forse sarebbe stato meglio star sola […] è arrivato Max” ha poi aggiunto la stessa.

Karina Cascella, dolci parole d’amore per il suo compagno: “Per sempre sulla sua pelle e nella sua vita”

Come Max sia riuscito a ritagliarsi un posto speciale nel cuore di Karina Cascella lo si capisce dalle stesse parole che lei ha usato per concludere il post dove mostra il tatuaggio del fidanzato (e futuro marito). “Con la sua positività, la sua protezione, il suo grande amore e la sua dolcezza, è riuscito a scaldare il mio cuore e a farmi credere ancora ai sentimenti” ha scritto alla fine Karina “I sentimenti di un uomo d’altri tempi come lui, che decide con questo gesto di averti per sempre sulla sua pelle e nella sua vita. Ti amo incondizionatamente”.