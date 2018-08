Karina Cascella, proposta di nozze: parla l’ex di Max e volano insulti

Karina Cascella, dopo la proposta di nozze scatta la bagarre: parla l’ex di Max, Francesca Brambilla, e volano insulti. L’opinionista: “Povera pazza”. La modella: “Risponderà il mio avvocato e l’anello non…”

Soltanto ieri Karina Cascella era raggiante: lacrime di gioia le solcavano il viso, dopo che le è giunta la proposta di nozze dal suo fidanzato, il quale le ha regalato un magnifico anello come pegno d’amore. Oggi, però, a provocare scompiglio nel momento fiabesco vissuto dalla nota opinionista del salotto di Barbara d’Urso sono arrivate le parole di un’ex fidanzata di Max, la nota modella Francesca Brambilla (la ricordate? Ebbe anche una rapida love story con Stefano Laudoni). Quest’ultima non è andata per il sottile nel giudicare quanto espresso dalla Cascella e in un amen sono volate parole grosse tra le due. Inoltre Francesca ha di fatto sostenuto che l’amore tra Karina e il suo futuro sposo non sia un sentimento intenso.

Brambilla: “Max l’ho lasciato io, così è chiaro una volta per tutte”. Karina: “Perché dobbiamo subire le bugie di questa qui?”

“Max l’ho lasciato io, così è chiaro una volta per tutte”, risponde Francesca ad alcuni fa su Instagram che, saputa la notizia delle future nozze di Karina con tanto di anello di fidanzamento ufficiale, l’hanno stuzzicata sul social. Ma non finisce qui. Anzi è solo l’inizio del botta e risposta che si sviluppa a distanza. Alla Cascella infatti giungono voci di ciò che sta scrivendo la Brambilla e a una fan confida: “Perché dobbiamo subire le bugie di questa qui? Spiegamelo, è la verità e difendiamo la nostra verità per una cosa così importante”. Nel frattempo Francesca spiega cosa pensa del suo ex e dell’opinionista: “Quando due persone di una certa età non sanno più dove cercare, si accontentano semplicemente mettendosi con qualcuno che conoscono da 20 anni”. E ancora: “Io penso che l’amore vero scatta subito, non dopo che conosci una persona da 20 anni. Quello è un mettersi insieme per solitudine reciproca e interessi. L’amore vero sarebbe scattato molto tempo prima se ci fosse stato”.

Brambilla e Karina: il clima è molto teso

La Cascella, a sua volta, scrive ai suoi follower: “Lei è una povera pazza ragazzi”. La questione viene immediatamente rimpallata a Francesca che chiosa: “Vabbè cosa pretendiamo da una così? Le risponderà il mio avvocato”. Infine qualche seguace della Brambilla sostiene che Karina si deve sistemare con qualcuno che ha buone facoltà economiche, visto che non può andare dalla “d’Urso fino a 69 anni”. La Brambilla: “Finalmente qualcuno che capisce qualcosa”. Il clima tra le due è tesissimo.