Karina Cascella: “Ecco perché non torno in tv”

Da diverso tempo l’opinionista, ex volto di Uomini e Donne ed ex vincitrice de La Talpa, è lontana dal piccolo schermo

Perché Karina Cascella non appare più in televisione? Da qualche tempo, infatti, l’influencer è assente dal piccolo schermo. Dopo aver lavorato per tanti anni a Uomini e Donne e aver vinto il reality show La Talpa la 43enne è stata a lungo protagonista del salotto di Barbara d’Urso. In seguito alla pandemia, però, l’ex compagna di Salvatore Angelucci è letteralmente sparita.

Karina Cascella oggi è lontana dalla tv

Il motivo è presto detto: Karina Cascella non ha ricevuto più inviti e proposte (eccetto quelle per i reality show che ha prontamente rifiutato per non stare troppo lontana dalla figlia Ginevra). Live-Non è la d’Urso, dove era spesso ospite, è stato chiuso da Mediaset e anche Pomeriggio 5 è cambiato dopo l’emergenza sanitaria dando più spazio a temi legati alla cronaca e all’attualità. Al settimanale Nuovo l’opinionista tv ha fatto sapere:

“Se mi chiamano, torno volentieri, se no amen! Io il mio lavoro ce l’ho, grazie al ristorante che ho aperto con il mio compagno a Bergamo. Vorrei fare l’opinionista, ma non parteciperò più a un reality. Ci sono personaggi che ormai fanno solo questo, ma così si rischia di ritrovarsi in gabbia”

Dunque Karina oggi è concentrata sul suo locale, che ogni giorno le regala tanta soddisfazioni. E per questo, senza troppa difficoltà, ha messo da parte il mondo dello spettacolo…Tra l’altro la Cascella dovrebbe presto convolare a nozze.

La proposta di matrimonio dal compagno Max Colombo è arrivata già ma con il Covid sono saltati tutti i piani. La coppia spera però di realizzare presto questo desiderio. Per Karina Cascella si tratterebbe della prima volta: nonostante la nascita della figlia Ginevra non ha mai sposato l’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci.

Il ristorante di Karina Cascella

Karina Cascella e il suo compagno Max, insieme ad altri soci, hanno inaugurato il Matambre nel 2020, nell’anno della pandemia. Il Coronavirus non ha scoraggiato l’ex opinionista di Barbara d’Urso, che si è buttata a capofitto in questa nuova avventura. Per amore e per lavoro ha lasciato Milano e ha traslocato a Bergamo, la città di Max, dove è stato aperto il Matambre.

Un ristorante alla portata di tutti, senza prezzi esorbitanti, con tanta qualità a costi contenuti. Un ristorante adatto alle famiglie ma pure ai più giovani. Un posto dove Karina si impegna quotidianamente tanto che spesso è lei a servire ai tavoli o a fare i conti alla cassa.