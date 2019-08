Karina Cascella non si trattiene, nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, lo scandalo è servito

Lo scandalo che ha travolto Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non termina certo con oggi, visto che in molti sono entrati a gamba tesa nella faccenda, a partire da Selvaggia Roma che ha lanciato delle accuse pesantissime al suo ex. Si è detto persino che entrambi fossero d’accordo sull’inscenare la loro storia d’amore per essere chiamati a Temptation Island Vip ma al momento sarebbe sbagliato dar credito a tuttele dichiarazioni rilasciate perché ne succederanno di cose. Una considerazione comunque è già possibile farla: a prescindere da come andrà a finire questa storia, è bene che Raffaella Mennoia e tutti coloro che lavorano a programmi del genere trovino un modo per evitare di cadere in tranelli che comprometterebbero più il programma che gli eventuali diretti interessati.

Karina Cascella contro i modi di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

A esporsi contro la coppia, o meglio contro certi modi di fare è stata Karina Cascella in una storia recentemente pubblicata su Instagram: “Proprio prima – queste le sue parole a un follower – leggevo un po’ il tutto… Dico solo che personalmente non metterei mai le mie lacrime sui social. Credo ci debba essere un limite, oltre il quale non bisognerebbe andare, specie quando si tratta di litigi tra fidanzati, al di là del torto o della ragione di uno dei due. Non dico di più perché non conoscendo i fatti non posso esprimermi”. Non si è espressa, è vero, ma le sue parole sono un chiaro attacco alla coppia e tra l’altro sono anche condivisibili perché lo spettacolo che abbiam visto è stato imbarazzante.

Le ultime news su Francesco e Antonella, come i social network influenzano le relazioni

Al momento sappiamo che Antonella ha scoperto Francesco e che lui intende riconquistarla; come andrà a finire non lo sappiamo ma è sempre più evidente che i social network stiano davvero influenzando in modo negativo, per non dire altro, il normale svolgersi dei rapporti di coppia.