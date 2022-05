Karina Cascella: “Che fatica trovare cuochi e camerieri nel mio ristorante!”

Come Alessandro Borghese e Flavio Briatore, anche l’ex opinionista di Uomini e Donne non riesce a trovare personale

Karina Cascella come Alessandro Borghese, Flavio Briatore e tanti altri imprenditori che non riescono a trovare personale per le proprie attività. Da qualche tempo l’ex opinionista di Uomini e Donne ha lasciato il mondo della televisione per dedicarsi alla ristorazione: con il compagno Max ha aperto a Bergamo il Matambre, ristorante specializzato in cucina argentina.

In una breve intervista rilasciata al settimanale Nuovo Karina ha ammesso che anche lei fa molta fatica a trovare personale da impiegare nel suo locale e ha dato la colpa un po’ al Coronavirus un po’ al reddito di cittadinanza:

“Ho una difficoltà incredibile a trovare personale di sala e cuochi. Credo che la pandemia abbia portato anche chi lavorava nel settore da anni a scoprire il piacere della famiglia. Pare che nessuno voglia più lavorare nel weekend. Tanto c’è il reddito di cittadinanza…”

Dichiarazioni molto simili a quelle fatte poco tempo fa da Flavio Briatore, che ha puntato il dito contro il sussidio statale che, secondo l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, inviterebbe i giovani a non cercare un lavoro e ad accontentarsi del poco che hanno. La nuova generazione, a detta di Briatore e altri imprenditori, non sarebbe dunque propensa al sacrificio.

Secondo alcuni sindacati, invece, troppe aziende offrirebbero contratti irregolari e compensi inadeguati che spingerebbero così le persone a non cercare occupazione nel settore della ristorazione. E così in Italia, solo tra camerieri e cuochi, ci sono 390mila posti vacanti.

Il ristorante di Karina Cascella

Karina Cascella e il suo Max, insieme ad altri soci, hanno inaugurato il Matambre nel 2020, nell’anno della pandemia. Il Covid-19 non ha scoraggiato l’ex opinionista di Barbara d’Urso, che si è buttata a capofitto in questa nuova avventura. Per amore e per lavoro ha lasciato Milano e ha traslocato a Bergamo, la città di Max, dove è stato aperto il Matambre.

Un ristorante alla portata di tutti, senza prezzi esorbitanti, con tanta qualità a costi contenuti. Un ristorante adatto alle famiglie ma pure ai più giovani. Un posto dove Karina si impegna quotidianamente tanto che spesso è lei a servire ai tavoli o a fare i conti alla cassa.

Per dedicarsi a questa nuova esperienza Karina Cascella ha rimandato il matrimonio con Max: l’anello di fidanzamento era arrivato prima dell’emergenza sanitaria ma al momento tutto è stato rinviato a data da destinarsi.