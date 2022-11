In una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio Karina Cascella ha dato giudizi sulla tv italiana che, a suo dire, è concentrata più sulla cronaca che sull’intrattenimento. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha inoltre ammesso di non guardare più la settima edizione del Grande Fratello Vip e ha apertamente criticato Orietta Berti, che affianca Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli.

A detta di Karina Cascella sul piccolo schermo manca l’intrattenimento puro e leggero di una volta. La 42enne sente nostalgia anche per la domenica di Barbara d’Urso, di cui spesso era protagonista tra Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Però ha precisato:

“I suoi talk sono belli, ma dovrebbe esserci qualcosa in più per dare un pizzico di leggerezza tra le tante brutte notizie che ci sono. C’è troppa cronaca a mio avviso”

Karina Cascella ha inoltre rivelato di non guardare più il GF Vip, da sempre una delle sue trasmissioni preferite, e di non gradire particolarmente Orietta Berti nelle vesti di opinionista:

“Dopo il caso Bellavia ho smesso. Non sono brave persone e non hanno nulla da raccontare. Si salvano solo i giovani. Orietta Berti non è incisiva nei suoi interventi. Non riesce a fare da spalla al conduttore. Un po’ come quando c’era Pupo: che senso aveva come opinionista al GF Vip?”

Dopo aver precisato che non entrerebbe mai nella Casa di Cinecittà Karina Cascella ha confidato che la sua conduttrice preferita del reality show è Alessia Marcuzzi. Una donna intelligente e preparata, secondo Karina Cascella, che si è da poco separata dal marito Paolo Calabresi Marconi.

L’ex opinionista di Barbara d’Urso ha apprezzato molto il modo in cui la Marcuzzi ha annunciato la fine del matrimonio in modo discreto e riservato, senza rivelare mai i motivi che hanno portato la coppia a questa scelta finale. Tutto il contrario di Francesco Totti e Ilary Blasi che per Karina hanno fatto delle cose imbarazzanti.

Cosa fa oggi Karina Cascella

Lontana dal piccolo schermo da qualche tempo Karina Cascella si dedica oggi al Matambre, il ristorante di specialità argentine che ha aperto a Bergamo insieme al compagno Max e ad alcuni soci. Nel locale l’ex opinionista si occupa davvero di tutto: dalla cassa al servizio al tavolo e non solo. Un impiego di cui Karina è parecchio orgogliosa.

Alla Cascella piacerebbe però tornare in tv, magari come opinionista della nuova edizione de La Talpa, che andrà in onda in primavera su Canale 5 e sarà prodotto da Maria De Filippi. Ma Karina, che ha vinto lo show nel 2008, ha affermato: