Karina Cascella fa a pezzi la Gregoraci: “Madre Teresa mito, dallo yacht?”

Karina Cascella ha deriso e massacrato Elisabetta Gregoraci: il motivo? Aver detto che il suo mito è Madre Teresa di Calcutta. L’opinionista è partita da un titolo in cui c’è un virgolettato di EliGreg in cui dice che il suo mito era proprio Madre Teresa. Non è un mistero e non c’è nulla di nuovo nella fede della Gregoraci, che è molto religiosa. Karina però l’ha attaccata perché si presume che una persona si ispiri e si lasci guidare dal proprio mito e secondo lei Elisabetta Gregoraci non c’entra nulla con Madre Teresa di Calcutta. E ha spiegato anche perché, senza fare troppi giri di parole.

In un primo momento ha criticato il lusso della Gregoraci che proprio non combacia, in nessun modo e manco per sbaglio, con la vita di Madre Teresa. “Vive come viveva lei in mezzo alla povertà”, ha aggiunto Karina. Poi ha criticato quell’affermazione: “Ma davvero non poteva evitare di dire una roba del genere? Delle volte sarebbe meglio tacere”. A farla innervosire è il fatto che Elisabetta abbia parlato di un mito con il quale non ha nulla in comune, per giunta parlando di una donna che ha donato sé stessa e la sua vita ai poveri e che ha vinto un premio Nobel per la pace nel 1979. Per lei “certe affermazioni sono assurde e offensive”, per questo ha sbottato sui social. Qualche suo follower non era d’accordo con lei e ha fatto delle obiezioni inviandole dei messaggi privati. Karina ha spiegato il suo pensiero sulla Gregoraci:

“Se tu fai un’affermazione simile vuol dire un’altra cosa, cioè il mio mito è sempre stato un personaggio del genere, una persona che si è prodigata per gli altri e che ha rinunciato alla sua vita per gli altri e va veramente a cozzare con Montecarlo, con le barche, con le ville, con lo sfarzo e il lusso sfrenato. A me viene da sorridere leggendo una dichiarazione del genere, ma credo anche a voi”

Poi ha aggiunto che tante persone concordano con lei, tanti pare le abbiano scritto di pensarla allo stesso modo. Quindi Karina ha aggiunto che forse lei al contrario di altri ha solo il coraggio di dirlo ad alta voce, e pubblicamente. Oppure c’è gente che più semplicemente si fa una risata e passa avanti, senza commentare. Lei di mestiere ha fatto l’opinionista tv per tanti anni, per cui commentare le piace e pensa che ognuno sia libero di commentare delle dichiarazioni pubbliche. Dichiarazioni che la Gregoraci è altrettanto libera di fare, ha precisato. Se qualcuno ha pensato che Karina Cascella è contro Elisabetta Gregoraci ha sbagliato:

“Io non ce l’ho con nessuno. sfoglio Instagram, mi esce fuori una ca..ta del genere e istintivamente dico ma fai davvero? Veramente dallo yacht dici che il tuo mito era Madre Teresa di Calcutta? Fa sorridere”

Per ora non è arrivata nessuna replica di Elisabetta Gregoraci.