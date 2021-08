Kanye West vuole cambiare nome: perché lo fa

By

Il celebre rapper americano ha fatto domanda per fare un cambiamento epocale: ecco di cosa si tratta

Kanye West è tornato alla ribalta della cronaca per un altro gossip che lo riguarda. Il cantante, con grande sorpresa di tutti, ha fatto una formale richiesta per cambiare il suo nome. La curiosa quanto inusuale istanza è stata depositata presso il Tribunale di Los Angeles.

L’ex marito di Kim Kardashian sembra non avere pace. Prima la politica, poi le dichiarazioni in cui si paragonava a Dio, infine la richiesta di cancellare il suo nome di battesimo. Una richiesta che era già stata presentata nel 2018, dunque non rappresenta una decisione improvvisa.

La cosa che sorprende ancor più è il fatto che West vuole non solo eliminare il suo nome, ma anche il suo cognome. Al loro posto vorrebbe essere chiamato e riconosciuto con il nome Ye, di ispirazione biblica. “Credo che Ye sia la parola più usata all’interno della Bibbia” ha rivelato l’artista.

Cosa significa Ye? Stando a quanto si apprende dallo stesso cantante quel nome potrebbe tradursi con ‘Tu’. Nel 2018 aveva titolato un suo album proprio con la medesima parola. Se allora la sua richiesta fu pressoché ignorata, oggi non è più così.

West nei prossimi giorni dovrebbe uscire con un nuovo album ‘Donda’. E c’è già qualcuno che mormora che questa sua richiesta al Tribunale di Los Angeles abbia più motivazioni di marketing che altro. A conferma di questa tesi il fatto che l’artista ha motivato la sua richiesta in modo generico, citando non meglio precisate ragioni personali.

Negli ultimi giorni un altro gossip ha visto protagonista West. Stando alle indiscrezioni lanciate da US Weekly, la love story, mai ufficializzata, tra il rapper e la modella Irina Shayk sarebbe arrivata al capolinea. La loro frequentazione risalirebbe a diversi mesi fa.

I due però non sono mai usciti allo scoperto, preferendo quindi mantenere segreto il loro rapporto. Ma stando ad alcune fonti segrete vicine alla coppia, i due hanno voluto vivere la storia con calma, senza il pressing mediatico del gossip internazionale che si sarebbe scatenato se fosse trapelata la notizia.

Gli ultimi anni sono stati davvero molto difficili e complicati per West, che ha dovuto incassare un altro brutto colpo, cioè la fine del suo matrimonio con Kim Kardashian.