Kabir Bedi a Storie Italiane: il suicidio del figlio e la storia con Romina Power

Kabir Bedi si racconta: “Mio figlio Siddharth non voleva vivere così”

Ospite oggi 15 ottobre a Storie Italiane, l’attore indiano Kabir Bedi ha parlato della prematura morte del figlio Siddharth. Noto per il ruolo di Sandokan, Kabir Bedi è tornato sulla tragedia che ha sconvolto la sua vita. Il primogenito Siddharth si è suicidato dopo la diagnosi di schizofrenia. “Era un genio” confida l’attore alla conduttrice Eleonora Daniele. E ha aggiunto: “Lui studiava informatica nelle migliori università del mondo, si è laureato e ha iniziato a insegnare in un’altra università. Poi è accaduto qualcosa di inspiegabile: per due anni abbiamo provato a curarle, poi c’è stato un episodio di violenza e i medici hanno diagnosticato la schizofrenia”. Kabir Bedi sottolinea che si tratta di una malattia che colpisce le persone molto sensibili e intelligenti , che arriva all’improvviso senza conoscerne le cause. Suo figlio era arrivato ad un punto in cui non riusciva più a concentrarsi. “Ho chiamato la squadra di prevenzione suicidio a Los Angeles, dove era in cura, ma lui non voleva vivere in quel modo” prosegue l’attore, che avrà sempre un dolore incolmabile.

Kabir Bedi a Storie italiane rivela i retroscena della storia con Romina Power

L’attore indiano, il celebre Sandokan del piccolo schermo, ha risposto alla domanda della conduttrice circa il bacio scambiato con Romina Power, ex moglie di Albano. In merito, Kabir Bedi ha rivelato: “Ho molto rispetto di lei, la verità rimane tra noi”. In questo modo, da vero galantuomo, Bedi ha messo a tacere le voci insistenti che da qualche tempo correvano sul web a proposito della relazione con la Power. Il mistero di questo bacio era stato già oggetto di discussione all’interno del contenitore di Domenica In. La Power è stata ospite dell’amica Mara Venier, che nell’occasione le disse scherzosamente: “Romina fai sempre la santarellina casta e pura però poi quello che hai baciato…”, riferendosi a Kabir Bedi. Alla fine, ciò che rimane certo è che la verità sul bacio che sarebbe avvenuto tra i due celebri personaggi non sarà mai rivelata.

Kabir Bedi e il suo nuovo amore

Durante l’intervista a Storie Italiane, dopo aver affrontato la pagina più dolorosa della sua vita, parla del suo nuovo amore. Lei si chiama Parveen e ha ventinove anni in meno dell’attore. A tal proposito, l’interprete di Sandokan rivela: “E’ bella sia dentro che fuori: è intelligente e molto sensibile. Non è un problema per me la differenza di età, forse è un problema per lei“. E aggiunge: “Penso che lei sia la donna giusta per me, arrivavo da tre matrimoni e volevo essere sicuro che fosse lei“. Infine, l’attore rivela di averle chiesto la mano dopo 4 anni di relazione, ma di averne impiegati altri 6 per convincere lei e la sua famiglia.