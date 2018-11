Justine Mattera, dubbi su Elia: “Jane Alexander e Gianmarco erano in crisi”

Justine Mattera a Pomeriggio 5: “Crisi tra Jane e Alexander prima del Grande Fratello Vip”

Dopo l’ospitata al Grande Fratello Vip, Justine Mattera è intervenuta a Pomeriggio 5. E nel salotto di Barbara d’Urso ha confermato che c’era una crisi tra l’amica Jane Alexander e il fidanzato Gianmarco prima dell’inzio del reality show. Una versione che va contro quanto detto dall’uomo che, in un’intervista a Domenica Live, ha ribadito che tutto andava per il meglio con la compagna. Ma Justine ha spiegato che Jane aveva parlato del suo malessere alle amiche ma non aveva ancora affrontato la questione con il suo compagno, con il quale conviveva dallo scorso aprile. “Prima di entrare al Grande Fratello mi aveva detto che era in crisi con Gianmarco, che non era felice della situazione. Litigavano spesso, non era una bella situazione. Lui non ne era al corrente”, ha assicurato l’ex moglie di Paolo Limiti.

Pomeriggio 5, Justine Mattera: “Jane è molto presa da Elia”

Justine Mattera è molto dispiaciuta per quello che è successo a Gianmarco, che reputa una persona in gamba. La showgirl americana ci ha poi tenuto a precisare che l’uomo non se l’è sentita di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e per questo ha preferito rimandare l’incontro. “Non se l’è sentita e va rispettato per questo”, ha sottolineato Justine. Seppur addolorata per Gianmarco, la Mattera non ha potuto fare a meno di non notare il forte interesse che Jane prova per l’ex Velino di Striscia la notizia Elia Fongaro.

Justine Mattera ha dei dubbi su Elia Fongaro e l’interesse per Jane

“Vedo Jane molto presa, molto innamorata di Elia. Lui è stoico, ha sempre la stessa espressione”, ha puntualizzato Justine Mattera a proposito del modello veneto.