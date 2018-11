Justine Mattera al GF Vip, Jane dubbiosa su Gianmarco: Signorini non ci sta

Justine Mattera al GF Vip riabbraccia Jane Alexander: Alfonso Signorini infastidito da un gesto dell’attrice

Justine Mattera entra nella Casa del Grande Fratello Vip per riabbracciare Jane Alexander. La showgirl decide così di dare il suo sostegno alla sua cara amica. Lacrime di commozione quando le due si vedono dopo molto tempo. “Chi vorresti incontrare in questo momento?” chiede Ilary Blasi a Jane prima ancora dell’arrivo di Justine. L’attrice risponde che vorrebbe vedere sua mamma ed ecco che la Mattera fa il suo ingresso nella Casa, sorprendendola. La showgirl ammette che non condivide molto le ultime scelte prese da Jane, la quale sembra essersi innamorata profondamente di Elia Fongaro. Ricordiamo che la Alexander aveva una relazione di due anni con Gianmarco. Proprio per tale motivo, la sua vicinanza al modella ha creato non poche polemiche. Secondo Justine, Jane dovrebbe riflettere di più prima di prendere una scelta. La showgirl è convinta che l’amica sia entrata in una favola, ma una volta fuori potrebbe non trovarsi di fronte a ciò che lei si aspetta.

Justine non vuole assolutamente vedere la sua amica soffrire per aver fatto del male a Gianmarco e per essersi messa in discussione per Elia. Nonostante ciò, la showgirl appoggia l’amica da lontano. La Alexander guarda dei filmati di Pomeriggio Cinque, che vedono Gianmarco parlare di lei. L’attrice ammette di essere consapevole del fatto che lui possa essere rimasto deluso, lo sarebbe stata anche lei al suo posto. Prima dell’entrata della Mattera in Casa, Alfonso Signorini fa qualche domanda a Jane, anche per chiarire un po’ di dubbi al pubblico. Il giornalista chiede all’attrice se quindi la sua storia con Gianmarco è finita definitivamente. La Alexander preferisce non rispondere a questa domanda, in quanto crede che questo non sia il luogo giusto per farlo. Ma Signorini appare visibilmente infastidito: “Qui siamo al GF, è normale che te lo chiediamo. Mi sembra educato rispondere a questa domanda, ma fai quello che vuoi”.

Signorini probabilmente era convinto che fosse arrivato finalmente il momento per Jane di definire per bene la situazione. L’attrice, però, sceglie di non rispondere e questo non piace per nulla ad Alfonso. La Alexander è convinta che la decisione definitiva sulla fine di questa relazione debba prenderla insieme a Gianmarco. Nonostante ciò, Jane è sicura che ormai sia evidente il fatto che lei ha al momento un altro interesse, Elia. Signorini è convinto che in questi ultimi giorni, la Alexander sia diventata più riflessiva e dubbiosa. “Ha bisogno di uscire”, rivela Alfonso.