Justin Timberlake e Jessica Biel genitori bis: il nome del secondo figlio

Justin Timberlake e Jessica Biel sono di nuovo genitori. Il gossip stava facendo il giro del mondo da qualche tempo. Tuttavia i segretissimi personaggi dello spettacolo in questione non avevano mai ufficializzato o dato conferma della cosa. Non solo, avevano cercato di tenere ben nascosta la nascita del loro secondogenito.

Fin dalla quarantena, infatti, il cantante e l’attrice di Settimo cielo erano stati molto più discreti anche sui loro profili social in modo da non far trapelare nulla, tantomeno per quanto riguardava l’evoluzione della gravidanza della Biel. Ma questa non è cosa strana per i due. Infatti, anche per il loro primo figlio, il piccolo Silas Randall, la coppia aveva deciso di mantenere ben protetta la loro privacy e riservatezza. Tuttavia, la dolce attesa del loro primogenito era stata rivelata attraverso un post Instagram in cui Timberlake baciava amorevolmente il pancione della Biel. Tutto accadeva nel 2015.

Ora, a distanza di mesi dal lieto evento, Jessica Biel e Justin Timberlake hanno annunciato–o meglio confermato– la nascita del loro piccolo nuovo arrivato. Il cantante lo ha fatto durante un’ospitata a nello show condotto da Ellen De Generes dal nome The Ellen DeGeneres Show. La clip dell’anticipazione del programma è stata lanciata anche sui social.

Il piccolo è nato quest’estate. Il noto cantante Justin Timberlake ha manifestato tutta la sua felicità per il nuovo arrivato e ne ha rivelato anche il nome: Phineas. Ha poi raccontato al pubblico di Ellen De Generes che al momento sono tutti entusiasti, anche se vengono a mancare ore di sonno. Ecco quali sono state le parole di Justin Timberlake:

“È fantastico e così carino, adorabile. Nessuno sta dormendo però. Ma siamo entusiasti e non potremmo essere più felici. Sono molto grato. Tu Ellen sei stata tra i primi a saperlo, subito dopo i parenti. Eravamo in videochiamata quando te l’abbiamo detto.”

Mentre sul rapporto tra Silas Randall, suo primogenito, e il fratellino ha detto: “In questo momento gli piace molto. Al momento, Phin non può ancora camminare o inseguirlo, quindi vedremo cosa succederà.”

La coppia tra Justin Timberlake e Jessica Biel è una delle più belle e longeve del mondo dello spettacolo. Tuttavia, tra loro non sono mancati neanche i dissapori e i periodi di crisi, forse alimentati anche dalla loro celebrità. Infatti, si sono conosciuti nel 2007 per poi lasciarsi nel 2012 di comune accordo. Nel corso del 2019 il cantante e l’attrice avevano dovuto affrontare anche le voci di un tradimento da parte di Timberlake. Eppure sono riusciti a resistere.

Il loro amore è diventato sempre più forte tanto da generare una nuova vita, quella del piccolo Phineas.