Justin Timberlake ha tradito la moglie Jessica Biel? Ecco cosa c’è di vero

Justin Timberlake ha tradito la moglie Jessica Biel? Il cantante è stato beccato con Alisha Wainwright ma le cose non sono come sembrano

Justin Timberlake e Jessica Biel formano una delle coppie più belle e più longeve del mondo dello spettacolo. Il cantante/attore e l’attrice divenuta famosa per il suo ruolo nel telefilm Settimo Cielo sono davvero molto amati proprio perché, pur essendo due star, vivono la loro vita in modo semplice mostrando anche di tener molto al loro privato. Insomma, i due non amano spettacolizzare proprio tutto quello che li circonda. Cosa che tra le varie celebrities è molto rara. Il grande amore che unisce questa bella coppia incanta tutti. Per questo motivo stamattina leggere che molto probabilmente Justin ha tradito la sua Jessica è stato davvero sorprendente. Ma cosa c’è di vero? Poco, o forse nulla. C’è un video e ci sono delle foto dove, in tutta sincerità, non si vede nessuna effusione, nessun bacio e nessuna carezza. C’è il cantante che con alcuni suoi colleghi, tra cui qualche attrice con cui sta lavorando, passa una semplice serata di svago. Ma cerchiamo di capire bene perché si parla di tradimento.

Justin Timberlake mano nella mano con Alisha Wainwright

In questi giorni, Justin Timberlake è impegnato con la realizzazione di un nuovo film, Palmer, per questo motivo sta passando un po’ di tempo insieme ai suoi colleghi. Tra di loro, c’è l’attrice Alisha Wainwright ed è con lei che è scoppiata questa specie di ‘scandalo’. I due infatti sono stati fotografati e filmati mentre chiacchieravano su di un balcone in compagnia del resto del cast del film. Alisha posa innocentemente una mano sul ginocchio di Justin e in seguito le loro mani si sono incrociate. C’è una foto, infatti, che mostra la mano del cantante stretta a quella dell’attrice. E da queste semplici immagini sarebbe sfociata questa voce che vede Justin tradire Jessica. Le immagini sono state pubblicate dal The Sun ma subito è arrivata la smentita.

Fonti giurano che i due sono solo amici, quindi non è successo nulla

Una fonte, molto vicina ai due, ha definito la serata a New Orleans del tutto innocente: “C’è un balcone con un gruppo di persone dove non succede davvero nulla. Justin sta girando il film Palmer, lavorano insieme ed erano fuori con tutto il cast”. E che chi giura che i due sono solamente amici e niente di più. Dunque, la più probabile verità è che non c’è stato nessun tradimento. In basso Alisha Wainwright.