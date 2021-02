Justin Timberlake chiede scusa a Britney Spears e Janet Jackson

In un lungo post su Instagram il marito di Jessica Biel ha fatto ammenda per i suoi comportamenti sbagliati nei confronti dell’ex fidanzata e della sorella di Michael Jackson

Justin Timberlake fa un passo indietro. Su Instagram, con un lungo sfogo, che ha subito fatto il pieno di like e commenti, l’ex leader dei NSYNC ha chiesto scusa a Britney Spears, con la quale ha vissuto una storia d’amore quando era molto giovane, e alla collega Janet Jackson, sorella del defunto Michael.

Il post è arrivato dopo una settimana di The New York Times Presents: Framing Britney, il documentario FX e Hulu che racconta le vicende che che hanno portato alla tutela della Spears da parte del padre nel 2008 e che parla della campagna #FreeBritney, movimento di fan che vogliono che riprenda il controllo della sua vita.

Nel documentario si vede una vecchia intervista nella quale Justin Timberlake parla delle notti passate con la ex fidanzata e di come l’abbia ridicolizzata assumendo un sosia per il video musicale della sua hit Cry Me a River. Dal filmato è dunque emerso che la popstar ha in qualche modo contribuito al crollo emotivo della sua ex.

Tanto è bastato per provocare una lunga scia di accuse di sessismo e misoginia contro Justin Timberlake, che è stato criticato anche per quanto accaduto al Super Bowl con Janet Jackson, rimasta senza veli nel bel mezzo della performance. Secondo alcuni la sorella di Michael è stata trattata con maggiore durezza rispetto a Justin.

Queste le parole del marito di Jessica Biel:

“Perché ci tengo e rispetto queste donne e so di aver fallito. Ho visto i messaggi, i tag, i commenti e voglio rispondere. Sono profondamente dispiaciuto per i momenti della mia vita in cui le mie azioni hanno contribuito al problema, in cui ho parlato a sproposito o non ho parlato quando avrei dovuto. Capisco di aver beneficiato di un sistema che accetta la misoginia e il razzismo”

Dopo lo scandalo Super Bowl, Janet Jackson ha sopportato il peso delle critiche, mentre Timberlake è riuscito a schivare le responsabilità ed ha continuato a diventare una delle più grandi star della musica del mondo negli anni successivi. Al contrario, la carriera della Jackson ha subito un duro colpo dal punto di vista della popolarità e dell’opinione pubblica, e per molti versi non si è mai ripresa completamente.

Justin Timberlake a tal proposito ha rivelato:

“Mi sento anche obbligato a rispondere, in parte, perché tutte le persone coinvolte meritano di meglio e, cosa più importante, perché questa è una conversazione più ampia di cui voglio con tutto il cuore far parte e grazie alla quale crescere”

E poi ancora:

“Il mondo dello spettacolo è imperfetto. Prepara gli uomini, soprattutto i bianchi, al successo. È progettato in questo modo. In quanto uomo in una posizione privilegiata, devo essere chiaro su questo. A causa della mia ignoranza, non l’ho riconosciuto mentre mi stava accadendo”

Justin Timberlake ha aggiunto:

“Non sono stato perfetto nel gestire tutto questo durante la mia carriera. So che queste scuse sono un primo passo e non mi assolvono per il passato. Ma voglio assumermi la responsabilità dei passi falsi. Ho a cuore il benessere delle persone che amo e ho amato. Posso fare di meglio e farò di meglio”

Justin Timberlake e Britney Spears sono stati insieme dal 1998 al 2008: i due cantanti hanno formato una delle coppie più seguite e apprezzate al mondo. La rottura non è avvenuta nel migliore dei modi tanto che i due hanno interrotto qualsiasi tipo di rapporto.