Justin Bieber torna a cantare: nessuno stop per la popstar? Fan in delirio

Justin Bieber sta per tornare! Fan in delirio per la popstar

Justin Bieber ci ha ripensato? Dopo l’annuncio del suo addio alla musica (che pensiamo duri solo per poco, ndr.) la popstar potrebbe tornare a cantare. A far drizzare le orecchie ai suoi fan, un tweet. Secondo quando trapela dai social e dal sito TMZ, il cantante sarebbe pronto a tornare. Ha infatti realizzato una canzone e un videoclip insieme al rapper Lil Dicky. Il brano verrà rilasciato la prossima settimana così che i fan di Bieber possano di nuovo apprezzare il loro beniamino dopo tanti anni. L’ultimo album pubblicato da Justin è infatti “Purpose” nel lontano 2015. Ebbene sì, sono passati 4 anni dalla sua ultima apparizione. Alcune fonti, vicine a TMZ, rivelano così che Justin sta per tornare anche se su Twitter il cantante non ha specificato se farà parte del progetto, limitandosi a ritweettare la notizia.

Justin ci ripensa? Il cantante supera i problemi e torna a cantare?

Justin Bieber aveva annunciato solo un mese fa di volersi dedicare solo a sé stesso, e lasciare andare per un po’ la sua carriera nella musica. “Sono stato sempre in attività da adolescente e fino a pochi anni fa, e voi vi sarete accorti che ero infelice durante l’ultimo tour. Non ve lo meritate e non me lo merito io. Ho fatto molti errori, sono concentrato su me stesso e sulla riparazione di alcuni danni profondi che ho dentro di me, in modo da non cadere a pezzi. Questo per essere un buon marito e diventare il padre che voglio essere“, così aveva annunciato, mettendo un freno alle voci che lo volevano di nuovo sopra un palco o in una casa di registrazione. Sappiamo però che Bieber è più che convinto di questa decisione, il progetto con il rapper Lil Dicky infatti sembra sia stato realizzato prima del suo annuncio. Nessuna notizia positiva allora per i fan.

Justin e Hailey, quando il secondo matrimonio?

Tutti sanno che Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati, in comune però! La coppia avrebbe dovuto sposarsi di nuovo ma le seconde nozze sono state rimandate. Motivo? La depressione che sta combattendo Justin. Ora infatti vuole esclusivamente prendersi cura di sé e superare tutti i problemi, tra cui l’ansia e l’insonnia (aiutandosi con la famosa camera d’ossigeno).