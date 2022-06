Justin Bieber svela quale malattia ha: ora ha metà faccia paralizzata

Il cantante canadese ha raccontato nel dettaglio via Instagram qual è la sindrome che l’ha colpito in questi ultimi giorni

Sono giorni di grossa preoccupazione questi per Justin Bieber e per i suoi milioni di fan in giro per il mondo. Il cantante canadese purtroppo non sta bene ed è stato costretto a stoppare per un po’ il suo attuale tour mondiale, con il quale sta presentando per la prima volta i brani del suo ultimo disco, Justice.

Già nei giorni scorsi, Justin Bieber aveva messo all’erta tutti i suoi seguaci raccontando di avere una non meglio specificata malattia. Le sue condizioni di salute cagionevoli l’avevano obbligato a prendersi una pausa dagli impegni live, con la speranza che si sarebbe ripreso in tempi brevi. Ma così non è stato, purtroppo.

In un primo momento in molti avevano pensato che quello che aveva colpito Justin Bieber fosse la malattia di Lyme, della quale l’artista aveva parlato in passato. Si tratta, nel caso specifico, di una condizione parecchio debilitante per il corpo causata dalla puntura di uno specifico tipo di zecca. Ma in serata è arrivata la conferma, da parte dello stesso Justin, che in realtà si tratta di qualcosa di molto diverso.

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, l’artista ha spiegato che è attualmente affetto dalla Sindrome di Ramsay Hunt. Si tratta di una patologia neurologica causata in origine dal virus Herpes Zoster: questo tipo di malattia, fra gli altri sintomi paralizza i nervi del volto, proprio quello che è accaduto al cantante.

Nel video vediamo Justin Bieber in primo piano, con una espressione effettivamente bizzarra stampata in volto. Come si può facilmente notare, la parte sinistra del viso è completamente bloccata. Ecco l’aggiornamento di Bieber a proposito:

“Come potete ovviamente vedere dal mio viso, ho una sindrome chiamata Ramsay Hunt, è causata da un virus che attacca i nervi delle mie orecchie e i nervi del volto ed è finita per paralizzarmi metà faccia”.

Al di là della preoccupazione per il suo stato di salute, Justin Bieber ha a questo punto anche un’altra gatta da pelare. Il cantante è infatti nel pieno di una tournée per la quale, a questo punto, dovrà spostare alcune delle prossime date. I fan italiani sono quindi in ansia: fra poco più di un mese, il prossimo 31 luglio, Justin Bieber dovrebbe in teoria esibirsi sul palco del Lucca Summer Festival. Per il momento la data risulta confermata, ma a questo punto a riguardo ci sono più dubbi che certezze.