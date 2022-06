Justin Bieber: “La malattia sta peggiorando”, tour fermo e fan preoccupati

Justin Bieber ha una malattia che lo ha costretto a fermare il tour. L’annuncio sui prossimi concerti è arrivato nelle scorse ore, anche sul profilo Instagram dello stesso Justin. Ha parlato lui in prima persona ai fan, ma non ha aggiunto particolari dettagli e questo ha fatto sì che scattasse subito la preoccupazione in chi lo segue da anni e con affetto. Da una parte c’è chi aspetta di scoprire quando saranno recuperate le date del tour, fiduciosi che non si tratti di nulla di grave; dall’altra c’è chi è ben più preoccupato per lo stato di salute di Bieber.

Le date rimandate sono quelle in Canada, l’annuncio infatti è arrivato a ridosso del concerto a Toronto. Sono tre per il momento le date rimandate del Justice World Tour. Per il momento almeno sono solo queste, poi non si sa. Molto dipenderà anche da come starà lui nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Su Instagram Justin Bieber ha parlato di una malattia senza specificarne né nome né altro. Rimanendo all’oscuro di tutto e leggendo che questa malattia starebbe anche peggiorando, il cantante sta facendo preoccupare davvero molto i suoi fan.

Qualcuno ha già ipotizzato che potrebbe trattarsi della malattia di Lyme: Justin Bieber ne ha sofferto negli anni passati, precisamente un paio di anni fa, e potrebbe essersi riacutizzato. Il sito della Scotiabank Arena, dove si sarebbe dovuto tenere il concerto a Toronto, ha precisato che non si tratta di Covid, ma di una malattia che non è correlata alla pandemia. Le date dovrebbero essere riprogrammate nel corso dell’estate, non oltre.

Justin Bieber su Instagram si è detto incredulo: “Non riesco a credere a quello che sto per dire”. Quindi ha scritto di aver fatto di tutto per stare meglio però senza riuscirci. E ancora: “La malattia sta peggiorando. Ho il cuore spezzato perché dovrò rimandare i prossimi show (ordini dei dottori)”. Ha ricordato a tutti coloro che lo seguono e non vedono l’ora di vederlo in concerto tutto il suo amore nei loro confronti. Adesso si metterà subito a riposo e starà meglio, ha promesso. Magari nei prossimi giorni si scoprirà anche che malattia ha Bieber, a meno che non si tratti di nuovo della malattia di Lyme come ipotizzato già.