Justin Bieber come Avril Lavigne: “Ho la malattia di Lyme”

Justin Bieber ha la malattia di Lyme: che cos’è e cosa ha detto il cantante

Justin Bieber soffre della malattia di Lyme. Il cantante ha dato l’annuncio via Instagram, lasciando senza parole i suoi fan, da giorni al settimo cielo per l’uscita del nuovo singolo dell’artista canadese “Yummy”. Stando al post pubblicato dal marito di Hailey Baldwin la diagnosi è piuttosto recente e questo ha condizionato la vita del 25enne, che per un po’ si è allontanato dal mondo della musica. Non solo: Justin ha avuto dei problemi anche con la mononucleosi. Problemi di salute piuttosto seri che Bieber sta affrontando con l’aiuto delle persone più care ma che intende raccontare in una serie di documentari che usciranno presto su Youtube.

Il post di Justin Bieber sulla malattia di Lyme

“Mentre molte persone hanno continuato a dire che Justin Bieber sembra una m…a, fatto di meth ecc. nessuno si è reso conto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme. Non solo, ho avuto un grave caso di mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello, la mia energia e salute generale. Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su YouTube a breve… Potrete scoprire come ho combattuto e VINTO!! Ho passato un paio d’anni difficili ma ho trovato il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile e tornerò più forte che mai”, ha detto Justin Bieber su Instagram.

Justin Bieber e Avril Lavigne: che cos’è la malattia di Lyme

La malattia di Lyme, di cui soffre Justin Bieber, è un’infezione trasmessa dalle zecche e causata da due batteri, la Borrelia burgdorferi e Borrelia mayonii. Si chiama come la città di Lyme perché lì si scatenò un’epidemia nel 1975. Tra i sintomi, di lunga durata, ci sono eritema cutaneo migrante, dolori muscolari e articolari, spossatezza, febbre e persino paralisi facciale e meningite. Prima di Justin hanno sofferto di questa sindrome Avril Lavigne e la modella Bella Hadid ma anche la conduttrice italiana Victoria Cabello.