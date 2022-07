Justin Bieber sta meglio: gli aggiornamenti sul concerto a Lucca

I fan italiani di Justin Bieber potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Gli organizzatori dell’attuale tournée dell’artista canadese hanno confermato pochissime ore fa la notizia tanto attesa, ovvero che il Justice World Tour riprenderà come da programmi iniziali proprio dal Lucca Summer Festival. Il concerto in programma nella cittadina toscana il prossimo 31 luglio, dunque, è fortunatamente confermato.

Sono stati giorni parecchio complicati per Justin Bieber. Di recente, il teen idol è stato colpito da una grave sindrome che ha raccontato per filo e per segno via Instagram. Qualche settimana fa, il cantante aveva pubblicato sul suo profilo un video dove spiegava di essere stato colpito dalla sindrome di Ramsay Hunt, una condizione causata da un virus che attacca i nervi del volto e che gli aveva causato una vera e propria paralisi su metà della faccia.

Le immagini avevano spaventato, e non poco, i fan del cantante, che a malapena riusciva a muovere il volto e faticava a parlare. Evidentemente, nei giorni scorsi la situazione è rientrata e le condizioni dell’artista sono migliorate al punto tale da aver convinto i medici a farlo “tornare in pista”.

I primi grossi problemi per il cantante erano emersi nei primi giorni di giugno, quando l’artista di Love Yourself si era limitato a parlare di una non meglio specificata malattia che l’aveva colpito. Un problema insormontabile, che l’aveva costretto a interrompere il tour statunitense. Gran parte delle tappe della tournée negli USA che gli erano rimaste sono state “congelate”, e come confermato dal team dell’artista saranno riprogrammate a breve.

Lucca sarà dunque la prima occasione in cui i fan rivedranno l’artista canadese esibirsi dopo questa “tempesta perfetta”. La tournée proseguirà poi normalmente con le altre tappe già confermate in America del Sud, Sud Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Nel 2023 il cantante tornerà poi in Europa con ulteriori appuntamenti. La speranza è che le sue attuali condizioni gli permettano di reggere dignitosamente un paio di ore di concerto. La prova del nove per Justin Bieber sarà proprio in Italia.