Justin Bieber sposa Hailey Baldwin: la reazione di Selena Gomez

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano: il cantante è al settimo cielo. Come ha reagito Selena Gomez alla proposta di matrimonio?

Justin Bieber è tornato tra le braccia di Hailey Baldwin e questa volta la coppia fa sul serio. Dopo il brusco addio di qualche anno fa, il cantante e la modella sono pronti ora per il matrimonio e dei figli. Come confermato dal padre di Hailey – l’attore Stephen Baldwin, fratello del più famoso Alex – Bieber ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. La risposta è stata affermativa e il canadese è letteralmente al settimo cielo. Da tempo l’artista sogna di diventare padre e a suo dire Hailey è la mamma giusta, quella perfetta, per i suoi figli. “Justin vuole essere un papà giovane e pensa che la Baldwin sarà una mamma fantastica”, ha fatto sapere una fonte a Hollywood Life. “Bieber ha realizzato così tanto nella sua vita professionale che ora si sente pronto per un altro passo, quello relativo alla sua vita privata. Vuole crearsi una famiglia tutta sua”, si legge ancora sul magazine americano. Ma come ha reagito Selena Gomez, celebre ex fidanzata di Justin Bieber?

Selena Gomez sta soffrendo per il fidanzamento di Justin e Hailey

Selena Gomez non ha preso bene l’ultima decisione di Justin Bieber. Come racconta l’Hollywood Life, l’ex stellina Disney è stata colta di sorpresa nell’apprendere la notizia. Soprattutto perché non pensava ad un fidanzamento così veloce: seppur amici di vecchia data, Justin e Hailey Baldwin si stanno ri-frequentando da poco tempo, più precisamente dallo scorso giugno. “Se si tratta di una proposta seria, di un amore sincero da parte di Justin nei confronti di Hailey, Selena non può fare a meno di chiedersi perché fino a pochi mesi fa Bieber si professava innamorato pazzo di lei”, ha rivelato un amico della Gomez. Anche se va detto è stata Selena a mollare Justin dopo il ritorno di fiamma dello scorso inverno.

Perché Selena Gomez e Justin Bieber si sono lasciati

Justin Bieber e Selena Gomez si sono presi una pausa lo scorso marzo e poi si sono lasciati definitivamente. A chiudere la relazione è stata la star di origini messicane. Il motivo? Sel ha preferito la famiglia e gli amici anziché il fidanzato. Justin era inviso alla famiglia Gomez, tanto che per un periodo la madre di Selena ha smesso di parlare con la figlia. Mandy Dawn Cornett è finita addirittura in ospedale dopo un furioso litigio con la cantante e attrice. Una situazione piuttosto delicata, che ha spinto Selena a chiudere definitivamente il rapporto con Justin.