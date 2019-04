Justin Bieber, frecciatina a Shawn Mendes? Il web si divide

Justin Bieber e Shawn Mendes, c’è rancore tra i due? Cosa si cela dietro il commento del marito di Hailey Baldwin?

Justin Bieber ce l’ha con Shawn Mendes? Sui social è apparso un commento della popstar canadese contro il collega Shawn. Il cantante di “Stitches” è stato incoronato “Principe del Pop” dall’Observer Magazine, con tanto di copertina sul giornale. Bieber ha voluto commentare la notizia, con una battuta o una frecciatina? Per ora non sappiamo quale rapporto abbiano i due ma ha parlato così su Instagram. La denominazione che il settimanale ha voluto dare a Shawn Mendes potrebbe avere fatto storcere molto il naso a Justin, che possiamo capire dal commento che segue: “Amico, dovrai battere qualche altro record per detronizzare il mio titolo (parlo di artisti canadesi). Però se vuoi ce lo possiamo giocare ad hockey, anche se mi hanno detto che sei un vero asso sul ghiaccio. Perché non ce lo andiamo a prendere, una volta per tutte“. Le cose si sono sistemate tra Justin e Shawn? Ricordiamo infatti che Hailey Baldwin, attuale moglie di Justin Bieber, era fidanzata con Medes.

Justin Bieber e Shawn Mendes, cosa è successo con Hailey Baldwin?

C’è rancore tra Justin Bieber e Shawn Mendes? Sembra che la popstar canadese, che ha dato uno stop alla musica, non sia assolutamente geloso delle relazioni passate della moglie, tra le quali spicca proprio il nome di Shawn Mendes. La relazione tra quest’ultimo e Hailey non è mai stata ufficializzata, ma solo dopo il matrimonio con Justin, Shawn ritornò sui suoi passi. All’epoca delle nozze, in comune, Mendes reagì così: “Non si aspettava una notizia del genere. L’ha saputo dai giornali, di certo non glielo ha detto la Baldwin. Nonostante tutto, è contento per Hailey. È felice di vederla così serena e appagata“, questo si leggeva sull’Hollywood Life.

Justin e Shawn, frecciatina o battuta?

Dunque cosa si cela dietro il commento di Justin Bieber a Shawn Mendes? Il web si è diviso, se qualcuno ci vede una frecciatina sul lavoro passato di Bieber e i successi ottenuti, molti altri invece credono che Bieber stava solo scherzando. La battuta si può riconoscere in una frase che sembra davvero buttare sullo schermo il commento che non è di certo passato inosservato sul web: “Però se vuoi ce lo possiamo giocare ad hockey“. Questa sembra proprio essere una battuta che di solito di scambiano due amici. Non credete?