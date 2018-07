Hailey Baldwin sposa Justin Bieber: la reazione dell’ex Shawn Mendes

Come ha reagito Shawn Mendes alla notizia del matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin

La notizia del matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin ha scioccato tutti, Shawn Mendes compreso. Il cantante – ex fidanzato della modella – non si aspettava un passo del genere dalla coppia. Che, com’è noto, è tornata insieme solo qualche mese fa, dopo una storia terminata anni fa. Come fa sapere l’Hollywood Life, Shawn è rimasto basito nell’apprendere della proposta di nozze del collega. Ma è allo stesso tempo felice per Hailey, con il quale è rimasto in ottimi rapporti nonostante la loro rottura. “Non si aspettava una notizia del genere. L’ha saputo dai giornali, di certo non glielo ha detto la Baldwin. Nonostante tutto, è contento per Hailey. È felice di vederla così serena e appagata”, si legge sul magazine americano.

Justin Bieber e Hailey Baldwin: per Shawn Mendes sono una coppia fantastica

Non solo: Shawn Mendes trova Justin Bieber e Hailey Baldwin una coppia deliziosa. Del resto Shaw stima Bieber da sempre e agli esordi del suo percorso musicale si è ispirato proprio al collega canadese. “Shawn trova Justin e Hailey una coppia fantastica. Non avrebbe problemi a partecipare al loro matrimonio”, ha assicurato un amico di Mendes all’Hollywood Life. Come Shawn Mendes, pure Selena Gomez è felice della novità che riguarda il suo ex fidanzato anche se non ha mantenuto alcun rapporto con Justin. I Jelena – dopo l’ennesimo ritorno di fiamma andato male – sono completamente e definitivamente “morti”.

Justin Bieber e Hailey Baldwin pronti per un corso prematrimoniale

In attesa di svelare la data ufficiale del loro matrimonio, Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono già iscritti a un corso prematrimoniale. Nell’ultimo periodo l’artista si è avvicinato molto alla fede, una passione che tra l’altro condivide con la neo fidanzata. Dunque, le nozze tra i due saranno assolutamente religiose.