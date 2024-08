Justin Bieber padre per la prima volta: il nome particolare scelto

Justin Bieber è diventato padre per la prima volta. Sua moglie Hailey Baldwin ha difatti finalmente partorito. L’annuncio è stato dato dalla stessa coppia con un dolcissimo scatto pubblicato sui social network. Soltanto qualche mese fa lei aveva rivelato di essere in dolce attesa. Scopriamo meglio tutti i dettagli sulla gravidanza e sulla nascita del piccolo e qual è il nome particolare che Justin e Hailey hanno scelto di dargli.

La storia d’amore tra il cantante Justin Bieber e Hailey Baldwin va avanti ormai da diversi anni. I due hanno sempre preferito mantenere un profilo basso per quanto riguarda la loro vita privata, tanto da aver deciso di sposarsi in gran segreto. Dal giorno del loro matrimonio sono trascorsi ormai sei anni e qualche mese fa Hailey aveva annunciato di essere in dolce attesa con alcuni scatti professionali pubblicati sui social. Oggi la famiglia si è finalmente allargata.

La coppia ha difatti condiviso la notizia della nascita del loro primo figlio attraverso un post pubblicato su Instagram. In particolare i due hanno pubblicato un tenerissimo scatto in cui si vede la mano di Baldwin toccare il piedino del bambino. In accompagnamento alla foto si può leggere la didascalia “Welcome home”, ovvero “Benvenuto a casa”.

Ma quale nome avranno scelto Justin e Hailey per il piccolo? Sicuramente si tratta di un nome molto particolare. Il bambino si chiama difatti precisamente Jack Blues Bieber. In tantissimi fan hanno commentato il post della coppia, facendo i propri auguri ai neo genitori e dando il benvenuto a Jack Blues. Non sono mancati anche i like di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi possiamo notare anche Chiara Ferragni.

I problemi di salute di Justin

Sicuramente per Justin e Hailey la nascita del piccolo è un’immensa gioia dopo un periodo non troppo facile che hanno dovuto attraversare. Il cantante nel 2023 è stato difatti costretto ad annullare i suoi impegni lavorativi a causa di un problema di salute. Precisamente Justin sarebbe stato colpito dalla Sindrome di Ramsay Hunt che gli ha causato una paralisi facciale.