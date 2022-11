Justin Bieber, la moglie Hailey incinta? Parla lei, dettagli dolorosi

Hailey Baldwin, celebre modella statunitense e moglie di Justin Bieber, è davvero incinta? Sono in tanti ad essersi posti la questione, dopo aver notato in lei un ringonfiamento sospetto sul pancino. Sono domande d’altra parte lecite, visto e considerato che la coppia è felicemente sposata da ormai tre anni. Ma la verità, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, sta da tutt’altra parte.

Nelle scorse ore Hailey Baldwin ha pubblicato via Instagram un selfie allo specchio con il quale ha voluto fare chiarezza una volta e per tutte sulla questione. Al momento no, dunque, lei non aspetta un bambino, ma al contrario ha una condizione tipica femminile che la sta facendo soffrire e non poco. Nello scatto la si vede tirare su la maglietta e scoprire il ventre gonfio, nel quale come da lei confermato non si nasconde alcun bebé.

Al contrario, Hailey Baldwin ha chiarito di avere una cisti ovarica “delle dimensioni di una mela”. Via Instagram, la splendida modella ha aggiunto: “Non soffro di endometriosi o di sindrome dell’ovaio policistico, ma ho avuto delle cisti ovariche in passato e non sono state una passeggiata”.

Parlando della sua condizione, Hailey Baldwin ha cercato di ricevere un po’ di comprensione e di compassione da parte delle sue follower, visto che molte di loro potrebbero aver vissuto gli stessi dolori e fastidi che anche le deve sopportare in questo periodo. Qui le sue parole in merito:

“Per me è doloroso e fastidioso. Mi dà la nausea, mi fa sentire gonfia, ho i crampi, mi sento emotiva. In ogni caso sono sicura che molte di voi possono capire quello che sto vivendo e comprendermi. Lo sappiamo bene cosa vuol dire.”