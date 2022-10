Justin Bieber, la moglie Hailey e Selena Gomez fanno pace: la foto

Sembra proprio che dopo anni di gossip, frecciatine reciproche e teorie più o meno astruse dei fan che le volevano una contro l’altra, Selena Gomez e Hailey Bieber abbiano fatto pace. A confermarlo sono state nelle scorse ore le due donne più importanti della vita di Justin Bieber, che ad un evento dell’Academy Museum Gala si sono fatte fotografare insieme, a quanto pare serene e sorridenti.

Chi conosce tutti i trascorsi sentimentali di Justin Bieber è perfettamente consapevole che questo momento è cruciale. Non si tratta infatti di una semplice foto, ma della prova che di fatto l’attuale moglie dell’artista canadese e la cantante statunitense sono perlomeno in buoni rapporti. Nonostante le recenti dichiarazioni di Hailey Baldwin in Bieber, dunque, fra le due non ci sarebbe più maretta. O, perlomeno, le due hanno scelto di seppellire l’ascia di guerra per questa serata.

Lo scatto che ritrae la storica ex fidanzata di Justin Bieber e la sua attuale moglie, ovviamente, ha già fatto il giro del web. Sono già in migliaia le belieber ad aver ricondiviso lo scatto, sotto shock per questa reunion del tutto inaspettata. Qui sotto potete recuperare la foto di cui tutti stanno parlando.

Selena Gomez and Hailey Bieber pose for photos together at the Academy Museum Gala. pic.twitter.com/6sr5NpjI1A — Pop Base (@PopBase) October 16, 2022

I trascorsi di Selena Gomez e Hailey Baldwin

Non c’è bisogno di una giovane teenager appassionata di Justin Bieber per capire che fra una moglie e una ex molto importante non potrà mai esserci un ottimo rapporto. Al di là di tutto, forse non tutti sanno che una fetta piuttosto consistente del fandom di Justin Bieber fa da anni il tifo per Selena Gomez, con la quale sono ancora in molti a sperare ci possa essere un giorno un ritorno di fiamma.

La passione sfrenata per la cosiddetta “ship degli Jelena” ha portato negli anni alcuni fan a scagliarsi contro Hailey Bieber, che verso Selena Gomez di certo fino ad oggi non ha mai nutrito grande simpatia. Proprio di recente, nel podcast Call her daddy, la modella aveva parlato in questi termini della questione, scagionandosi dalle accuse di averle “rubato” il fidanzato:

“Mio marito aveva completamente chiuso la storia con Selena da tempo. Lei non mi deve niente e nessuno deve niente a nessuno eccetto il rispetto. Tutti noi sappiamo la verità su quanto accaduto e possiamo andare avanti con chiarezza e rispetto, senza drammi.”

In una diretta su TikTok, pochi giorni dopo, Selena Gomez sembrava aver risposto alle parole di Hailey Baldwin, con queste frasi:

Le parole sono importanti, davvero molto importanti. Ci sono cose di cui davvero non sentivo il bisogno di venire a conoscenza, cose meschine e nauseanti. E non è bello, perché nessuno dovrebbe mai essere il destinatario di frasi simili. È molto ironico che tutto questo accada quando sto per rilasciare un prodotto che è tutto incentrato sulle parole gentili, perché parole gentili sono esattamente quello che voglio.

La puntata del podcast con protagonista Hailey Baldwin, infatti, è finita online proprio a pochi giorni di distanza del documentario incentrato sulla Gomez, My mind & me. Questa pace sarà destinata a durare? Ah, saperlo…