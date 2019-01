Justin Bieber sorprende la moglie Hailey: il romantico gesto davanti a tutti

Justin Bieber dedica una romantica serenata alla moglie Hailey Baldwin

La coppia formata dalla pop star Justin Bieber e dalla super modella Hailey Baldwin è più innamorata che mai. Dopo essersi sposati segretamente in un tribunale di New York lo scorso 13 settembre, i due piccioncini hanno trascorso il loro primo capodanno da marito e moglie nella località di Oahu, nelle Hawaii. E per loro, l’anno è iniziato davvero in modo romantico! A quanto pare, mercoledì sera il giovane Justin ha colto tutti di sorpresa, ma specialmente Hailey, che non si aspettava minimamente quello che il marito ha fatto per lei. E che è stata protagonista di un gesto davvero poetico da parte sua. Già, perché secondo quanto riportato dal sito TmZ, il cantante canadese pare abbia intonato un’improvvisa e dolce serenata sulle note di Sexual Healing di Marvin Gaye. L’ha dedicata amorevolmente proprio alla sua Hailey, rendendola molto felice.

Justin e la romantica serenata alla moglie: ecco cosa è successo

In quel di Los Angeles, mentre uscivano dall’albergo Montage Beverly Hills, i coniugi Justin Bieber e Hailey, che ha cambiato il suo cognome con quello del marito, sono apparsi molto felici. Improvvisamente, la giovane pop star ha sorpreso la moglie dedicandole un’inaspettata serenata, coinvolgendo anche i passanti. Infatti, nell’arco di pochi secondi, il suo gesto “privato” si è trasformato in una vera e propria performance canora. In più, subito dopo si è fermato a fare alcune foto con i fan. Insomma, Justin non smette di stupirci, dimostrando di essere un ragazzo davvero sentimentale.

Justin e Hailey: primo capodanno da marito e moglie

Secondo quanto dichiarato dalla rivista People, la coppia formata da Justin Bieber e Hailey ha trascorso il suo primo capodanno da neo sposi a Oahu, nelle Hawaii, dove ha festeggiato con gli amici del cantante. Hanno brindato tutti insieme al nuovo anno per poi dirigersi sulla spiaggia di Waikiki, dove Bieber, dall’aria smagliante, si è destreggiato facendo surf. Secondo la fonte, anche sua moglie, la modella Hailey, è apparsa raggiante accanto al marito. E successivamente, l’intero gruppo ha pranzato in compagnia da Duke’s, dove Justin ha offerto per tutti. Insomma, un anno che è iniziato davvero con il piede giusto per la coppia di neo sposi, all’insegna del romanticismo!