Justin Bieber, la verità sul ricovero della moglie Hailey: “Spaventoso”

C’è da diversi giorni parecchia preoccupazione riguardo alle condizioni di salute di Hailey Baldwin. La modella statunitense, nipote dell’attore Alec Baldwin, è stata vittima qualche giorno fa di un brutto problema di salute. La moglie del cantante canadese Justin Bieber è infatti stata ricoverata di recente in un ospedale di Palms Springs dopo aver sofferto di sintomi “simili a quelli di un ictus”.

Fortunatamente tutto sembra essersi risolto nel migliore dei modi. Hailey Baldwin è tornata a casa sana e salva poche ore dopo, anche se con un comprensibile spavento in corpo. Il motivo dietro al ricovero si è rivelato essere un coagulo di sangue nel cervello della modella, che le ha causato una piccola assenza di ossigeno.

A raccontarci tutto quello che è accaduto è stata proprio la diretta interessata. Su Instagram, Hailey Baldwin ha rivelato che si è trattato del momento più spaventoso della sua vita. Tutto è successo all’improvviso, mentre si trovava a fare colazione con il marito.

Come l’avrà presa, dunque, il buon Justin Bieber questa situazione? Non c’è da stupirsi se anche per lui l’evento sia stato particolarmente traumatico. Sappiamo infatti che il cantante è rimasto a fianco alla moglie per tutto il tempo in ospedale, assicurandosi che stesse bene. E nelle scorse ore Justin Bieber ha finalmente avuto occasione di parlare di tutto quello che è successo a cuore aperto, anche ai suoi fan dal vivo.

Sul palco del suo ultimo concerto, tenutosi ieri sera a Denver, Bieber ha fatto chiarezza sull’accaduto e su tutte le emozioni vissute in quelle ore così difficili. “La maggior parte di voi conosce o ha visto le notizie su mia moglie. Ora sta bene, lei è forte. Ma è stato spaventoso, è stato davvero spaventoso” ha commentato l’artista.

Grazie alla modella, tra l’altro, il cantante canadese ha trovato la fede dopo tanti anni passati a vivere una vita “sopra le righe”. Non è un caso, quindi che il suo intervento sul palco si sia concluso con un ringraziamento verso “il Creatore”. “So per certo che Dio tiene Hailey nel palmo delle sue mani e questa è una cosa buona” ha concluso Bieber.