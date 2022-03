Justin Bieber: la moglie Hailey in ospedale per un problema al cervello

By

AGGIORNAMENTO Hailey Bieber ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute:

“Giovedì mattina, ero seduta a fare colazione con mio marito quando ho iniziato ad avere sintomi simili a quelli di un ictus e sono stata portata in ospedale. Hanno scoperto che avevo avuto un piccolissimo coagulo di sangue al cervello che ha causato una piccola mancanza di ossigeno, ma il mio corpo lo ha superato da solo e in poche ore mi sono ripresa completamente”

La top model ha aggiunto:

“Anche se questo è stato sicuramente uno dei momenti più spaventosi che abbia mai vissuto, ora sono a casa e sto bene, e sono così grata e riconoscente a tutti i fantastici medici e infermieri che si sono presi cura di me! Grazie a tutti coloro che mi sono venuti incontro con gli auguri di pronta guarigione e la preoccupazione, e per tutto il supporto e l’amore”

Seri problemi di salute per Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber. La top model è attualmente ricoverata in ospedale a causa di un’emergenza medica legata ad un problema al cervello. La notizia è stata data su Twitter dal Daily Mail. A quanto pare la 25enne, nipote dell’attore Alec Baldwin, si trova in un ospedale vicino a Palm Springs, nel sud della California.

Problemi di salute per Hailey Bieber

Secondo alcune fonti, i medici starebbero analizzando a fondo il quadro clinico di Hailey, con analisi ed esami specializzati. Si starebbe cercando di capire se tale condizione sia correlata al Covid-19. C’è chi invece ha parlato di un recente malessere fisico che avrebbe portato la signora Baldwin ad avere delle difficoltà di deambulazione e movimenti degli arti in generale. Quel che è certo è che al momento non c’è alcuna certezza a riguardo.

Per ora la notizia non è stata confermata né da Hailey Baldwin né da Justin Bieber. L’ultimo messaggio dell’indossatrice su Instagram è apparso piuttosto insolito. “Non lasciarti prendere dall’ansia. Invece di preoccuparti prega“, ha scritto la giovane.

Justin Bieber ha contratto il Covid-19 qualche settimana fa e per questo motivo è stato costretto a rimandare alcune date del suo tour in giro per il mondo, il Justice World Tour.

Il matrimonio va avanti da quattro anni

Justin Bieber e Hailey Baldwin sono marito e moglie dal 2018: il loro matrimonio è avvenuto in gran segreto e pochi mesi dopo la relazione tira e molla della popstar con la collega Selena Gomez. Anche quest’ultima ha dovuto fare i conti negli ultimi anni con la malattia: ha il lupus ed è entrata e uscita più volte dal rehab.

Justin e Hailey, che non hanno ancora figli ma sperano di averne in futuro, formano una delle coppie più unite e solide dello showbiz internazionale. Sono molto complici e affiatati e non hanno mai nascosto di divertirsi molto insieme, di ridere e trascorrere piacevolmente il tempo a due.

Ad unirli la religione – sono entrambi molto cattolici – la passione per l’arte e per il cinema. Bieber e la moglie non sono particolarmente mondani: hanno confidato che amano molto restare a casa a guardare un film su Netflix e a gustarsi qualche deliziosa cenetta.