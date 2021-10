Justin Bieber: figlio in cantiere con la moglie Hailey Baldwin, la proposta

Lo scorso 8 ottobre Justin Bieber ha reso disponibile su Amazon Prime Video il suo docu-film Our World, grazie al quale gli spettatori e tutti i suoi fan in giro per il mondo hanno avuto un nuovo punto di vista sull’artista. Il documentario racconta dunque la vita dell’artista canadese sul palco e nel dietro le quinte, andando ad approfondire aspetti della sua carriera che di norma i suoi follower non conoscono.

Fra un’esibizione sul palco e l’altra, Our World ci svela anche un lato più umano di Justin Bieber, che negli ultimi anni è stato protagonista di una vera e propria conversione religiosa. Da star scapestrata a devoto marito religioso, attivo contro le ingiustizie sociali e pentito donnaiolo. Proprio grazie alla splendida moglie, la modella Hailey Baldwin (che oggi ha preso il cognome del marito) Justin ha messo la testa a posto, diventando un compagno modello.

All’idillio familiare, a questo punto, manca soltanto l’ultimo tassello. Dopo quasi 5 anni di relazione, la coppia è ufficialmente alla ricerca di un figlio. Il primo pargolo della famiglia Bieber-Baldwin, a questo punto, potrebbe arrivare molto presto. Nel documentario Justin Bieber è chiarissimo a riguardo: il cantante vuole diventare papà, e in tempi brevi. Ecco le parole pronunciate dal cantante nel film a lui dedicato:

Per il 2021 intendo continuare a pormi nuovi obiettivi, ma allo stesso tempo a divertirmi mentre cerco di portarli a termine. Vi posso assicurare che metterò la famiglia come priorità, speriamo di poter fare un bambino.

A questo punto la moglie di Bieber interviene e chiede al cantante se abbia intenzione di fare un figlio nel 2021, una domanda alla quale Bieber risponde dicendo: “Voglio iniziare a provarci alla fine del 2021″. Hailey Baldwin replica allora con un semplice: “Vedremo…”. La discussione registrata dalle telecamere è avvenuta fra i due la mattina che ha preceduto lo scorso concerto di Capodanno che Justin Bieber ha tenuto in collaborazione con T-Mobile.

Questa, in ogni caso, non è certo l’unica volta che Justin Bieber ha parlato concretamente della possibilità di avere un figlio. Nel 2019, per esempio, in un’intervista concessa ad Apple Music l’artista aveva manifestato le sue intenzioni di allargare la famiglia. Da Ellen DeGeneres, a marz0 2020, Bieber aveva raccontato che qualunque decisione a riguardo l’avrebbe lasciata alla moglie, visto e considerato che chi dovrà portare il pargolo in grembo sarà, comunque sia, solo ed esclusivamente lei.