Hailey Bieber replica alle voci di maltrattamento da Justin: le sue parole

Justin Bieber maltratta la moglie Hailey Bieber? Nulla di più falso: ospite dell’ultimo episodio di 4D with Demi Lovato, Hailey ha deciso di mettere un punto a queste voci. Durante l’intervista, infatti, la modella ha spiegato che ci sono molte voci sul suo matrimonio e una in particolare è bella grossa, oltre a essere non vera. Ci sono insomma molte bugie che circolano circa il rapporto di coppia tra Hailey e Justin, ma lei ha preferito concentrarsi stavolta su una soltanto. Ha scelto questa della mancata gentilezza nel trattamento perché è quella che più di tutti l’ha lasciata senza parole.

Nel mondo del gossip si chiacchiera parecchio, a volte le voci sono fondate ma molte volte, invece, sono del tutto inventate. Oppure si gonfiano passando di orecchio in orecchio, diventando giganti e allo stesso tempo totalmente sbagliate. Così Hailey ha smentito alcune voci sul rapporto con Justin:

“Ci sono così tante storie che fluttuano intorno a me, a lui, a noi insieme. C’è una grossa storia che va in giro che è tipo ‘Justin non è gentile con lei e la maltratta’. È così lontano dalla verità, è l’esatto contrario”

Hailey ha proseguito dicendo di sentirsi una persona fortunata perché ha accanto qualcuno che la rispetta in tutto e per tutto, che la fa sentire speciale ogni giorno. Per questo appena legge queste voci che dicono esattamente l’opposto rimane stupita e incredula. Lei è pronta a giurare che chiunque li conosca e li frequenti come coppia sia pronto a confermare che Justin Bieber non maltratta in alcun modo Hailey.

Ma c’è stato tempo anche per rassicurare quei fan che potrebbero credere a chi dice che si tratta di un matrimonio infelice. Anche questa è una bugia: Hailey e Justin Bieber non sono mai stati più innamorati di adesso, e si divertono molto insieme, ha aggiunto. La modella a volte fa fatica a sopportare queste cattiverie, ma Justin è sempre pronto a ricordarle che è circondata da persone che la amano e le vogliono bene, quindi non ha motivo di abbattersi. “A essere onesti, è il mio migliore amico, quindi a volte non devi nemmeno dire nulla. A volte puoi semplicemente essere lì”, ha chiosato.

Infine, Hailey ha detto che non è per nulla infastidita da chi la identifica come “la moglie di Bieber”. Lei è consapevole di aver sposato una persona famosa, famosissima e per questo non prova alcun tipo di fastidio. Ma c’è qualcosa che invece proprio non le va giù: quando le dicono che la gente non saprebbe chi è se non avesse sposato Justin.